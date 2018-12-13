川普稱必要時會介入孟晚舟案 陸外交部回應

因涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，華為創辦人任正非長女孟晚舟在加拿大被扣留。美國總統川普表示，如果有必要會介入此案，中國外交部回應，如果美國願意推動這件事朝著解決的正確方向發展，當然值得歡迎。

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，美方非常清楚中方在孟晚舟一案上的立場。「任何人士，特別是美國政府的領導人或高層人士，如果他們願意推動這件事朝著解決的正確方向發展，當然值得歡迎。」

陸慷指出，中方在孟晚舟一案上的態度非常清楚。加拿大方面應該糾正錯誤，立即釋放孟晚舟。此外，中方在向加拿大方面提出嚴正交涉的同時，也向美國方面提出嚴正交涉。

會中有人詢問，加拿大前外交官康明凱在北京被捕，是否是對孟晚舟被加方逮捕一事的報復？陸慷回答，這是兩個問題，目前外交部沒有可提供的情況。

不過陸慷表示，康明凱現在所屬的非政府機構國際危機組織在中國沒有登記，暗示他在中國的活動違反了去年開始實施的《境外非政府組織境內活動管理法》。

前加拿大駐北京外交官康明凱是週二被捕。許多國際媒體對於他在中國被捕的時間點提出疑問。一天前，中國官方警告加拿大政府，如不立即釋放華為首席財務官孟晚舟，將會造成嚴重後果。

會中有人詢問，康明凱被捕是否是「嚴重後果」？陸慷回答：「關於中方所指的嚴重後果指什麼，我們說過，這完全取決於加拿大方面。」