大陸中央經濟工作會議傳14-17日舉行 GDP目標料下調至6%左右

據 Market News International 引述消息指出，一年一度的中共中央經濟工作會議可能在本週五 (14 日) 召開，為明年經濟政策定調。專家認為，在中國經濟的內外部風險高於預期的情況下，會議將重申「六穩」，即「穩就業、穩金融、穩投資、穩外資、穩外貿、穩預期」，並下調 GDP 目標。

大陸中央經濟工作會議大多都在每年的 12 月召開，一般 3 天。中國國家主席及國務院總理將發表講話，分析當前國內外經濟形勢，並為明年經濟政策「定調」。不過目前傳出的召開時間為 14-17 日，較過去要多出 1 天。

與往年相較，今年尚未召開的中央經濟工作會議，格外吸引諸多各類機構關注，GDP 目標下調也成為共識。

澤浩投資總監曹剛表示，今年與往年不同的地方在於中美貿易摩擦的出現，過去的經濟問題更多是內部結構的問題，但現在的變數更多，形勢也更複雜，而這一系列判斷也和高層意志聯繫最緊密。

恐下調 GDP 增速預期

中國社科院數量所研究員婁峰表示，今年經濟增速預計為 6.6% 左右，可完成年初制定的 6.5% 左右目標。「明年全年經濟增速預計在 6.4% 左右，經濟增速目標的確有下調的可能，設定 6% 或是 6%-6.5% 的經濟目標，也都有可能。」

現任京東金融副總裁、首席經濟學家沈建光在 12 日發文指出，今年中央經濟工作會議或將容許明年經濟增速的進一步下調，宏觀政策也會更加寬鬆，特別是減稅勢在必行。

沈建光認為，近年來，伴隨著中國經濟結構轉型，GDP 目標幾乎每隔兩年調降 0.5 個百分點。展望明年，預計中央經濟工作會議仍會直面「經濟下行壓力有所加大」的現實，有望將 2019 年 GDP 增​​速調降至 6% 左右，為結構性改革與應對外部風險騰挪出空間。

沈建光表示，積極促成與美國的貿易休戰，加大改革開放和結構性調整仍是明年經濟工作的重中之重。

關注會議對經濟形勢的判斷

國都證券策略研究員肖世駿表示，在內外經濟下行、貿易摩擦複雜多變且其衝擊逐步顯現的壓力下，明年經濟工作主要目標及重大宏觀政策、改革舉措的定調部署與政策取向，將為歲末年初行情走向焦點事件之一。

中金公司 12 月 11 日發表的研報認為，需要重點關注會議對經濟形勢的判斷、逆週期調控政策力度、房地產政策變化、地方政府激勵機制和深入推進改革開放等方面內容。

中金公司預測，未來將繼續深入推進改革開放的具體措施可能包括「改善營商環境，降低企業成本，防止市場壟斷，落實競爭中性，擴大製造業和服務業開放，加強智慧財產權保護，放寬市場准入、落實准入前國民待遇加負面清單管理制度」等內容。