中國國務院昨 (12 日) 再發兩項政策紅包，一個投向創投圈，會議決定實施所得稅優惠促進創業投資發展，加大對創業創新支持力度；另一個投向「三農」領域，會議部署加快推進農業機械化和農機裝備產業升級。

中國國務院會議決定，在今年已在全國對創投企業投向種子期、初創期科技型企業實行按投資額 70% 抵扣應納稅所得額的優惠政策基礎上，從明年 1 月 1 日起，對依法備案的創投企業，可選擇按單一投資基金核算，其個人合夥人從該基金取得的股權轉讓和股息紅利所得，按 20% 稅率繳納個人所得稅；或選擇按創投企業年度所得整體核算，其個人合夥人從企業所得，按 5% 至 35% 超額累進稅率計算個人所得稅。

這項政策實施期限暫定 5 年，使創投企業個人合夥人稅負有所下降、只減不增。

中誠盈禾稅務師事務所執行合夥人陳穎表示，這對於創投企業和資本市場是大利多，政策得到明確，同時也給了投資人自主選擇稅目和稅率的空間。

另一方面，會議又稱，要加快農業機械化和農機裝備升級，提升水稻、小麥等主要農作物機械化種採收水平、推廣先進適用農機和技術、聚焦弱項短板加快農機裝備創新和產業轉型；同時，培育農機專業戶、合作社等，推進「互聯網 + 農機作業」，促進智慧農業發展。

中國社科院農村發展研究所研究員李國祥表示，此次國務院政策的核心是瞄準農業綠色發展和高品質發展，農機裝備在這方面存在短板，因此國常會提出了針對性舉措。

李國祥分析，過去農機開發是主動適應土地或種植需要，比如開發小型農機等。但現在農機生產轉向以提高農業機械效率為主，土地治理、育種等都跟著農機走，比如通過土地流轉來實現農田規模化運營。預計未來土地流轉加快將成為趨勢。