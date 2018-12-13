川普前律師被判入獄三年 稱「有責任替總統掩蓋惡行」

因違反競選財務法和向國會撒謊，美國當地時間 12 月 12 日，川普前律師 Michael Cohen 在紐約曼哈頓聯邦地區法院被判 3 年監禁。

在當日出庭審判時，曾聲稱願意為川普「擋子彈」的 Cohen 表示，是自己的軟弱和「對這個人的盲目忠誠」，導致他走上了一條黑暗的道路，而非光明之路：

「一次又一次，我認為我的責任是在替他掩蓋惡行，而不是聽從我自己的聲音。」

Cohen 還宣稱，為川普工作是「個人和精神上的監禁」，但自己叛變「世界上最有權勢的人」，是要付出「非常沉重的代價」。因為川普不僅在社交媒體上貶低他為「老鼠」和騙子，他和他的家人還面臨總統支持者的威脅。

儘管 Cohen 律師請求法庭對其寬大處理，但紐約地方法官 William Pauley 在宣判時說，Cohen 在今年夏天認罪，並協助調查「通俄門」事件的決定「值得稱讚」，然而他的協助並不意味著對過去一筆勾銷：

「Cohen 似乎失去了他的道德底線，作為一名律師，他更應該清楚這一點。」

根據判決，Cohen 除了需從 2019 年 3 月 6 日起入獄服刑 3 年外，還將面臨 50 萬美元罰款和需要補繳近 140 萬美元稅款。

現年 52 歲的 Cohen 是從 2007 年開始為川普打理法律和商業事務。今年 4 月，美國聯邦調查局搜查了 Cohen 在紐約的辦公室、住所和旅館房間，並收繳其電腦、電話、財務記錄和「受保護客戶資訊」等。

8 月 21 日，Cohen 就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。Cohen 在認罪書中表示，他沒有支付大約 100 萬美元的稅款，並且在向一位聲稱 2006 年曾與川普幽會的成人電影明星支付了 13 萬美元封口費後，他從川普集團得到了超過 40 萬美元的補償。

上個月，Cohen 又在提交給法庭的書面聲明中承認，其在 2017 年的國會兩個情報委員會「通俄門」調查聽證會上做了偽證。尤其是在莫斯科川普大廈項目時間安排的書面材料中給出了虛假陳述。

而在其還未被宣判前，川普曾表示，Cohen 就是一個「軟弱的人」，是在「撒謊」以換取減輕處罰：

「他正在做這件事，是因為他就是一個軟弱的人，而不是一個聰明的人。

他這樣做的意圖也很明了，就是想要通過編故事來減輕他的刑期。」