知名創投人Munster高喊：蘋果股價三年內漲到350美元

創投 Loup Ventures 的管理合夥人 Gene Munster 看好蘋果 (AAPL-US) 轉型成服務類型公司的未來表現，認為該公司股價有望在三年內達 350 美元。麥格理集團的分析師 Benjamin Schachter 對服務業務前景則較不樂觀，因此下調蘋果目標價格。

蘋果決定在未來財報中，不涵蓋硬體的銷售數量，因此在市場造成一些噪音，Munster 為知名蘋果多頭人士，他於週三 (12 日) 表示，若投資者可以理解蘋果做這決定背後的意義，該公司股價有望在三年內達每股 350 美元。

蘋果週三 (12 日) 收盤價格為 169.10 美元。

蘋果股價日線走勢圖

蘋果致力於轉型成為以服務為導向的公司，因此決定在未來財報中，不再公布旗下硬體產品的銷售數量，包含 iPhone、iPad 和 Mac 在內，Munster 指出，許多投資者似乎還沒完全抓住這概念，然而他們將漸漸的理解，不需要每一季都太過關注硬體銷售數量，而是應該把重點放在蘋果的盈利增長。

Munster 表示，儘管許多投資者對此一說法仍不買單，但他認為，這是蘋果最終的發展軌道。他指出，全球約 18% 的智慧型手機用戶，非常忠臣與蘋果這個品牌，即便是在經濟放緩的情況，這些用戶仍會購買蘋果的硬體和更多服務。

此外，Munster 認為，蘋果在未來應該會分別呈現服務業務和硬體部門的利潤。他目前估計，蘋果的服務業務佔其毛利率的 70% 左右，硬體約佔毛利率的 30%。而在未來，他認為甚至硬體部門都會朝著訂閱類型的模式前進。

相較於 Munster 非常樂觀的看法，麥格理集團的分析師 Benjamin Schachter 對蘋果服務業務前景較不看好，他認為此部門的增長率在明年可能會減緩，因此在週三將蘋果目標價格從每股 222 美元下調至 188 美元，但他仍重申對蘋果優於大盤的評級。

Schachter 指出，授權、App Store 和 Apple Care 的銷售下滑為拖累服務部門的主因，儘管 Apple Music、iCloud 和 Apple Pay 的銷售正在快速增長，但仍「不足以抵消這些拖累」。

Schachter 預計服務部門的銷售增長率，將從 2018 財年的 26% 降至 2019 財年的 22%。