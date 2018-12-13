Panasonic正瞄準台灣、中國、印度的住宅設備市場

日本 Panasonic (6752-JP) 週二 (12 日) 在台北舉辦海外事業說明會。執行董事山田昌司表示，「目標在 2030 年度，在海外市場的住宅設備相關銷售額，要達到 1000 億日圓。為 2017 年度銷售額的 20 倍。中國、印度，與台灣等國家將為重點市場。將推銷容易安裝的系統式衛浴，具有良好收納能力的系統式廚具等高機能產品，來給當地的業者」。

目前 Panasonic 的住宅設備在海外市場的營業額，只佔該事業的個位數百分比。Panasonic 計劃將比例提高到 20% 的水準。

根據日本觀察各產業動向的網站 gyokai-search.com 所作的整理，在 2015-2016 年時，住宅設備產業的規模，在日本 123 個產業類別當中排行第 31 名。該產業的規模約 9 兆 4263 億日圓。

業界第 1 名是驪住集團 (5938-JP) 市佔 19.6% 銷售額 1.8 兆日圓，第 2 名就是 Panasonic(6752-JP) 市佔 17.1% 銷售額 1.6 兆日圓。第 3 名的 TOTO(5332-JP) 市佔 6.0% 銷售額 0.57 兆日圓。

在台灣各個家庭中所使用的插座與開關，穩坐市場龍頭的 Panasonic 就拿下約 70% 的市佔。這個 10 億元的市場，也是各家電機製造商覬覦的大餅。

而擴大其他住宅設備在台銷售額的重責大任，也將落在子公司台灣松下環境方案股份有限公司身上。

今 (13) 日 Panasonic(6752-JP) 在東京股市的表現，收盤時上漲 1.52% 股價 1,100 日圓。