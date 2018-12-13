資安風險 日本政府要求民間14種產業勿用華為產品

日本政府因為憂心情報外洩和設備停止運作等資安問題，要求和重要基礎設施有關的 14 種產業，不要採購有疑慮的設備。因為設備中的惡意程式有可能造成社會機能的癱瘓等疑慮。被美國政府列入採購黑名單的華為，就是一個例子。這 14 種產業包含了資訊通信、金融、航空、機場、鐵路、電力、瓦斯、行政、醫療、自來水、物流、化學、信貸、石油。

日本政府在日前訂定了中央機關的資訊通信設備採購指南。對象涵括了通訊線路裝置、伺服器、終端設備等 9 個項目。以價格來挑選採購對象的同時，也要思考在資安上的疑慮。採購指南在 2019 年 4 月正式施行。自 2019 年的 1 月起，也將會要求民間企業比照辦理。

一般認為，除了華為的產品外，中興通訊 (ZTE) 的產品也同樣會被日本政府列入黑名單當中。

華為 (圖片來源：AFP)

由於日前美國政府在分析後發現，因為華為的設備從中作怪，美國的軍事相關情報會遭外部人士竊取。因此在今年 8 月通過的 2019 會計年度國防授權法案 (NDAA 2019) 中，訂下了禁止政府機關使用華為產品的方針。這次日本政府的舉動，也被認為是追隨美國的腳步。

日本國家資訊安全中心 (NISC) 將在日本時間週四 (13 日) 下午 1 - 5 點，針對上述的 14 項產業實施資安演習。演習內容將跨官方與民間，針對彼此間情報的分享進行重點演練。這項演習自 2006 年開始實施，今年為第 13 次的演習。