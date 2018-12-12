能源盤後─API 美庫存自7月降最多 俄羅斯給予明確減產數字 油價小漲

鉅亨網編譯林懇 2018年12月12號5點40分

由於 OPEC 主導的減產將足以消除原油供應過剩和市場再平衡的不確定性，油價在週二 (11 日) 反彈，延續近期的波動。此外，在利比亞又一次石油供應中斷之後，這油得以實現週二的漲幅。

布蘭特原油期貨收高 0.34 美元，或 0.57% 至每桶 60.31 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.72 美元，或 1.41% 至每桶 51.72 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.30% 至每加侖 1.437 美元。

天然氣收低 0.182 美元，或 4.00% 至每一千立方英尺 4.363 美元。

利比亞週二石油供應中斷導致價格上漲。該國的國家石油公司宣布 El Sharara 油田的出口產生不可抗力因素，該油田週末遭到民兵組織的襲擊。

德國商業銀行 Commerzbank 分析師週二在一份報告中稱，「利比亞石油目前每日減少 40 萬桶，原因是利比亞最大油田的生產中斷」。

利比亞是上周石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 宣布減產豁免的國家之一，因此一些分析師認為，在最近的價格暴跌後，中斷可能有助於市場穩定。利比亞和其他地方的停產在今年早些時候也提振了價格。

OPEC+

在 OPEC 經過幾天緊張的談判後，上週在維也納舉行的官方半年會議上同意，從 1 月 1 日開始，由 10 月基線開始每日石油產量減少 80 萬桶。而非 OPEC 成員國，如俄羅斯，每日削減 40 萬桶。該集團同意減產 6 個月，並有機會審查 4 月份的市場情況。

據了解，鑑於地緣政治和經濟對其生產的限制，該協議為伊朗、委內瑞拉、和利比亞提供了豁免。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週二表示，俄羅斯預計 2019 年 1 月份將減產 5 萬桶 / 日至 6 萬桶 / 日，而不會立即兌現協議上的減產 228000 桶 / 日份額。

石油投資者對 OPEC+ 在上週末公布減產 120 萬桶 / 日的效力進行了評估。週五將價格提高約 5%，但兩項基準指數週一收盤下跌約 3%。這也代表了似乎減產量不夠，或市場上還有看跌油價因素存在。

週二油價攀升似乎也代表著投資人更廣泛的風險偏好。股市和其他大宗商品因美國和中國的積極貿易信號而上漲。近日對全球經濟需求下降的擔憂損害了石油價格。

美國成為能源國

受頁岩驅動的美國石油產業繼續壓倒市場，可能加劇石油價格進入 2019 年的下行壓力。美國產量正在以 1200 萬桶 / 日的目標邁進，並可能在明年跨越這一里程碑。

美國上週實現了完全的石油獨立，這世界上最大的經濟體已經變成了石油和石油產品的淨出口國。

位分析師和交易商平均預期，美國上週石油庫存預計將下降 280 萬桶。

美 API 數據顯示，上週石油庫存減少 1018 桶，自 7 月份以來的最大跌幅。汽油庫存也降低了 248 萬桶，而蒸餾油上升 71.2 萬桶。