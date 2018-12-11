能源盤後─OPEC+減產後油價小幅區間波動 美中貿易戰、美石油產量為近期驅動因素

油價在週一 (10 日) 早上小幅下跌，削弱了一些石油輸出國組織 OPEC 主導的週五 (7 日) 漲幅，以控制產量。

布蘭特原油期貨收低 1.95 美元，或 3.16% 至每桶 59.72 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.90 美元，或 3.61% 至每桶 50.71 美元。

美國汽油期貨價格收低 4.46% 至每加侖 1.419 美元。

天然氣收高 0.009 美元，或 0.20% 至每一千立方英尺 4.497 美元。

週五價格上漲後，原油市場在週一早上經歷了一次「修正」，但市場認為這更像是「雜音」。OPEC 星期五決定 2019 年 1 月開始，集體減產 120 萬桶 / 日，而價格應於今年年底繼續上漲。

分析師表示，由於美中貿易談判仍在繼續，全球經濟增長放緩和需求下滑的擔憂也在抑製油價。

這種擔憂也推動了一些投資者對美元的投資，使得以美元計價的石油和其他資產對海外買家來說更加昂貴。週一，美元兌上漲至 30.9142。

在 OPEC 經過幾天緊張的談判後，上週在維也納舉行的官方半年會議上同意，從 1 月 1 日開始，由 10 月基線開始每日石油產量減少 80 萬桶。而非 OPEC 成員國，如俄羅斯，每日削減 40 萬桶。該集團同意減產 6 個月，並有機會審查 4 月份的市場情況。

據了解，鑑於地緣政治和經濟對其生產的限制，該協議為伊朗、委內瑞拉、和利比亞提供了豁免。

OPEC 及非成員國進一步的減產策略給予了市場一個強烈信號，就是該集團打算繼續以犧牲市佔為代價來支持價格。一些分析師預計價格將繼續保持區間波動，因為投資人懷疑 OPEC 減產是否足以控制美國創紀錄的產量過剩。

OPEC 產量

據 Platts 的 OPEC 問卷顯示，OPEC 石油產量從 10 月份至 11 月份增加了 4 萬桶 / 日，至 3308 萬桶 / 日，使沙國，與其鄰國阿聯酉創歷史產量新高。

沙國 11 月產量增加至 1102 萬桶 / 日，較其 5 月份多出了約 100 萬桶 / 日。阿聯酉 11 月產量為 330 萬桶 / 日。伊朗因美國制裁，產量跌至 300 萬桶 / 日以下，約 298 萬桶桶 / 日。

然而，路透社報導稱，沙國有望下個月開始最高減少 100 萬桶 / 日的出口量，使 2019 年 1 月出口量達 730 萬桶 / 日，而本月預計出口不超過 800 萬桶 / 日。同時，沙國本月也將減產 50 萬桶 / 日。

摩根士丹利 2019 年油價預測

摩根士丹利 (MS-US) 將其 2019 年布蘭特石油價格預測降低了 10 美元，至 68.50 美元。雖然 OPEC+ 的減產有助於油價提升，但大摩認為還是會有上限。證券交易商 Bernstein Energy 也同意大摩的看法，認為布蘭特平均價格約 70 美元。