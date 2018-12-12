美銀美林：2019年油價將走高 上看每桶70美元

儘管石油價格出現大幅下滑，但一些華爾街分析師仍對 2019 年的油價和需求，抱持樂觀態度。

美銀美林在一份期貨前景報告上表示，預計布蘭特原油將在 2019 年上漲，收復近期以來的虧損，估計 2019 年將收於每桶 70 美元。

美銀美林全球邊境市場股票研究主管 Hootan Yazhari 週二 (11 日) 表示，「在不久的將來，波動性將會很高，但進入 2019 年後，我們認為油價將會逐步上升。」

他說，「我們相信明年油價將恢復到 70 美元的平均水平，可能在第 2 季短時間內漲得更高。我們相信 OPEC 的減產已足夠。」他預估明年油市將相對平衡，並且庫存穩定。

EIA 原油庫存 圖片來源：EIA

有人看多，但油市仍有不少憂慮聲音？

雖然美銀美林分析師看多明年油價，但其他華爾街分析師對油價的擔憂仍然普遍存在，一些市場分析師認為，2019 年油價可能將達到 60 美元或更低。

目前布蘭特原油價格已從 10 月高點 86 美元下跌近 30%，且在 OPEC 和非 OPEC 成員國週末宣布減產之後一度上漲的油價，現在也已經回落到 OPEC 會議之前水平。

倫敦 PVM 石油公司表示，週一 (10 日) 油價下跌告訴我們兩件事：「OPEC+ 集團減產每天 120 萬桶數字被市場認為不夠，或者也有其他利空因素存在。」

但有多項因素的結合可能是大跌的原因，尤其是對美中貿易戰的擔憂、英國脫歐程序的政治不確定性以及美國頁岩油產量創紀錄。根據 PVM 的數據，自 10 月最近一次大跌以來，投資人已從兩大原油期貨合約中退出近 500 億美元。

除了美國頁岩油生產商發揮全產能生產外，伊拉克和巴西等國家庫存增加對市場基本面的影響，是沙烏地與俄羅斯聯手減產也可能無法完全抵消的。

與此同時，花旗認為，2019 年石油價格缺乏誘因，將維持在每桶 60 美元。該銀行表示，OPEC 的減產實際上可能適得其反，只是鼓勵了美國頁岩油生產商增加產量。

花旗全球商品主管 Ed Morse 領導的團隊撰寫的研究報告指出，「OPEC+ 試圖透過從市場上減少石油來支撐油價，美國頁岩油生產商就越不會對供應增加設限。」