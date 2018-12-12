SEC聲明點名中國公司 未來中概股審核可能趨嚴

12 月 7 日，美國證券交易委員會 (SEC) 與公開發行公司會計監督委員會(PCAOB)，發布聯合聲明，稱 PCAOB 對在美上市的中國公司，執行監督工作時，頻遭阻礙，導致投資人無法從 PCAOB 的審核資料中，獲得有利資訊。

外界認為，這份聲明似乎表達了，未來中概股審核可能趨嚴的意味。

該聲明開宗明義寫道，時值年底，準備交出「成績單」的企業必須了解，「完整、精確的財報，以及具可信度的審核，是我們 (投資人、企業、監管機構) 最關心的事情。」

聲明強調，資本市場的基礎，是高品質、可靠的財務報表，這點無庸置疑，對於國內外投資人來說，一家公司在美國上市的前提，是「適用美國的監管規範」；然而，金融國際化也使監管工作面臨挑戰，企業在美上市，涉及資料保護、隱私、國家安全等法規，雖然看似與資本市場無關，卻可能對監管工作造成限制。

SEC 在這次的聲明中，並未提及新政策，但 SEC 曾多次強調，會嚴格審查赴美上市公司。

由聲明可得知，在審查赴美上市公司的過程中，資訊獲取是一大問題，而 SEC 和 PCAOB 最重視的，便是 PCAOB 有無能力檢視，「那些已在 PCAOB 註冊的中國會計師事務所，執行審計工作的實際情形。」

中國法律規定，在中國境內發生的交易，其相關業務帳簿、記錄，必須保存於中國境內，當這類工作文件被移至境外時，就會遭到限制。

受上述情況影響，SEC 和 PCAOB 無法直接取得在美上市中國公司的帳務、交易資料，使其在執行監督工作時，頻頻受阻。

PCAOB 在官網上公布了一份具「審核風險」的名單，共計 224 家公司榜上有名 (包括阿里巴巴、京東、百度等知名企業)，其中有 213 家，與之合作的會計師事務所，皆設立於中國或香港。

聲明強調，美國股市對外國公司，具有高度吸引力，但資訊獲取障礙，可能會對美國投資人造成不利影響。

聲明稱，即使公司財報完整、精確，公司本身與投資人，仍無法徹底擺脫風險。

聲明指出，SEC 和 PCAOB 都認為，對投資人而言，美中雙方一同解決資訊獲取障礙的問題，是極具意義的。