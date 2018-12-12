美中貿易局勢詭譎！傳川普政府將譴責中國竊盜美國商業機密

《華盛頓郵報》週二 (11 日) 援引美國官員的報導指出，美國政府機構將根據一份新的報告，譴責中國涉嫌竊取美國商業秘密和技術，預料美中兩國的緊張局勢將再次升級。

消息人士指出，美國司法部預計將對多名中國情報機構工作的駭客提起訴訟。此外，川普政府計劃揭露有關違反美國網路機密資訊，並制裁相關負責人。

該報導指出，越來越多情報顯示，中國對西方不斷加劇的侵略以及企圖取代美國成為世界技術領導者。

美國貿易代表萊特希澤 (RobertLighthizer) 與反中鷹派白宮貿易政策顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 一直在推動美國政府對此採取積極行動，美國內閣與美國國家安全局亦積極推動。

川普政府希望廢除中國政府利用竊取或脅迫美國技術轉讓的主導經濟模式，排除中國獲得不公平的優勢。預計本周將揭露的資訊將印證中國不法竊取美國商業秘密和技術的指控。

哈德森研究所的中國議題分析師 Michael Pillsbury 表示，推動這項行動的不是受到中國某些具體行動影響，也不是為了在貿易談判中施加壓力。而是智慧的積累，此事真的失控了。」

今年 3 月，萊特希澤發表了一份報告，指責中國透過強制性合資許可規定、企業收購和網路盜竊等手段全面吸取美國技術。

上月川習會前夕，萊特希澤稱，儘管美國多次投訴和超過 2500 億美元的中國進口商品的關稅施壓，中國根本沒有改變其不公平的政策，最近幾個月確實似乎採取了進一步的不合理行動。

中國完全違背 2015 年 9 月中國國家主席習近平對前總統歐巴馬的承諾，不會尋求從美國公司竊取商業秘密和智慧財產權來幫助中國產業。

華為財務長孟晚舟涉嫌違反美對伊朗的經濟制裁法，而遭到加國拘留。(圖：AFP)

美國對中國採取的新行動是在加拿大 12 月 1 日 逮捕華為財務長孟晚舟後發生的。美國政府官員最近幾週明確表示，即便川習會上達成了一項協議，也不會阻止國家安全局對中國採取的其他行動。

據報導指出，中國間諜已握有美國半導體、噴射機和航空母艦有關的商業機密，其目標與中國 2025 製造計畫目標一致，幫助中國城為高科技製造業的世界領導者。

即將公布的起訴書是上個月針對中國商業間諜活動啟動的司法部重大舉措的最新成果。自 9 月以來，聯邦檢察官已經起訴涉嫌中國駭客和間諜等三個智慧財產權盜竊案件，以及涉及中國國有企業涉嫌經濟間諜活動的案件。

截稿前，川普政府和司法部拒絕發表評論。財政部官員和中國駐華盛頓大使館的官員沒有回應評論請求。