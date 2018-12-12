5G出貨暢旺 泰碩12月營收有望維持高檔 明年Q1淡季不淡

泰碩 (3338)11 月營收維持高檔表現，較上月雙位數成長，達 3.33 億元。泰碩表示，11 月主要營收貢獻來自 5G 產品，隨中國 5G 建設加溫，中興為佈局明年市場，11 月拉貨有超出預期，目前看來 12 月營收應可維持 11 月的高檔表現，且部分訂單已達明年 3 月，明年第一季業績有望淡季不淡。泰碩指出，今年 5G 產品佔比已達 13-14%，對於明年超越 15% 占比目標樂觀，而隨中興建置 5G 建設的腳步加快，此波需求也延伸至明年第一季，將為明年主要的成長動能之一，也將帶動第一季營收表現淡季不淡。



泰碩提到，由於 CPU 缺貨影響，目前 12 月在 PC 出貨量仍無法預估，依目前情況預估，第四季營收應落在 9-9.5 億元間，較上季小幅下滑，產品組合則與第三季差不多，產品毛利率落在 22% 左右，單季毛利率則要視匯損情況而定。



而在新廠部分，泰碩則表示，由於產能不足以應付目前需求，已規劃在中國擴建新廠，預計明年第三季前廠房可以落成，明年下半年進行小量試產，最快要到 2020 年才會正式投產，目前規劃用於生產熱管及均熱板，產線的建置會隨客戶需求再做調整。