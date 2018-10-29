〈泰碩法說〉通訊、伺服器應用看增 明年營收估成長1成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2018年10月29號19點3分

連接器與散熱模組廠泰碩 (3338-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理梁竣興表示，明年通訊應用以及伺服器領域佈局逐漸發酵，將帶動營運優於今年，加上明年第一季手機熱管新產能將開出，法人估泰碩明年營收年增可望達 1 成以上。

泰碩業務副總暨發言人郭尚仁表示，今年全年通訊產領域品將來到 13-15%，明年上看 15-18%，雖然仍以 4G 應用佔大宗，但有助加速 5G 卡位布局，伺服器方面也可望同步提升，均將帶動業績成長。

此外，泰碩今年切入日系遊戲機大廠所推出的高階款，預計效益於明年發酵，加上該日廠預估於 2020 年因應東京奧運推出新一代遊戲機，也將推升泰碩營運表現。

至於美中貿易戰，梁竣興指出，目前僅 1 客戶要求回台生產，年營收約 5000 萬，就算成本提升 1 成，對每股純益影響也僅約 0.1 元。

而在熱管以及均溫板 (VC) 發展方面，郭尚仁指出，雖然陸系手機品牌業者領導廠推出使用 VC 的手機，但目前量還是不大，他認為主要還是性價比，目前 VC 價格較熱管貴 3-4 倍，所以大多手機廠商還是選用熱管。

泰碩也針對手機熱管擴建新產能，預計將於明年第一季投產，主要客戶為陸系以及韓系客戶，產能將依客戶需求陸續開出。