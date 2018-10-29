〈泰碩法說〉二因素帶動 Q3純益倍增 EPS 0.99元 前3季 1.07元

連接器與散熱模組廠泰碩 (3338-TW) 今日召開法說會並公布第三季財報，稅後純益 7714 萬元，季增 113%、年增 135%，每股純益 0.99 元，累計前三季稅後純益 7737 萬元，年增 65%，每股純益 1.07 元。

第三季營收 10.13 億元，季增 37%、年增 17%，毛利率 22.4%，季增 4 個百分點、年減 1.5 個百分點，營益率 6.8%，季增 5.2 個百分點、年增 0.7 個百分點，稅後純益 7714 萬元，季增 113%、年增 135%，每股純益 0.99 元。

累計泰碩前三季營收 24.76 億元，年增 12%，毛利率 19.7%，年減 3.8 個百分點，營益率 2.7%，年減 1.9 個百分點，稅後純益 7737 萬元，年增 65%，每股純益 1.07 元。

泰碩第三季營收創下歷年單季新高，但毛利率、營益率較去年衰退，過今年有匯兌利益，較去年同期匯損大幅好轉，推升單季獲利呈現年增，同步推升前三季獲利較去年同期成長。

以產品別來看，泰碩第三季連接器、讀卡機產品佔 24%，散熱模組佔 55%，熱板、均溫管佔 18%，其他新應用佔 3%；就產業應用別來看，電腦產業佔 61%，伺服器及資料中心 10%，4G/5G 通訊佔 11%，工業家用佔 3%。