大詠城明年1月下旬掛牌上櫃 三大動能齊衝展望佳

工具機又有新兵報到，鑄鐵件廠大詠城 (4538-TW) 將於 1 月下旬掛牌上櫃，今年前 3 季純益已超越去年全年，法人估今年營收可達 7 億元，全年每股純益上看 2 元。展望明年，總經理謝宜軒表示，受惠美中貿易戰轉單效應、製造業轉移生產基地、至其他地區新廠設備需求，加上取得美國與德國大廠訂單，將成為明年營運的主要成長動能。

大詠城成立於 1980 年，業務為鑄鐵件產品生產與銷售，產品以大型鑄件為主，主要應用工具機產業，終端領域應用包括汽車、建築五金、機械等領域，擁有自行研發與製造模具的能力，可滿足各式大小與客製化工具機鑄件的生產。

目前國內工具機廠客戶包括上銀、東台，日本客戶則有松浦機械、美捷科等，均為指標型大廠。

大詠城鑄件原料中，廢鐵占比達 59.3%，其次為佔比各約 18% 的廢銑與原銑，主要進料來源為台灣回收的廢鐵，今年起由於廢鐵價格上漲，使毛利率表現受影響，上半年毛利率由去年同期的 21.69% 下滑至 19.74%，但廢鐵價格上漲代表市況熱絡，對營運有利，且過去 2 季持續向客戶反映價格，今年前 3 季整體毛利率表現已回升至 21.68%。

大詠城目前內銷與外銷比重分別為 68% 與 32%，已在日本市場佈局多年，並與日本鑄件廠結盟，擁有指標龍頭客戶，雖然受美中貿易戰影響，工具機產業短期出現雜音，董事長謝順民表示，日本市場受到的影響，將在明年上半年顯現，屬於短空情況，日本客戶對明年展望仍樂觀，預期明年外銷比重將達 4 成，3 年內目標為達到 7 成。

不過，對於大詠城而言，美中貿易戰反而帶來更多機會。總經理謝宜軒指出，因應製造業回流美國趨勢，已供應美系手機品牌客戶生產設備的鑄件，目前已小量出貨，但單價高、毛利佳，預計明年量產；除美國外，也已送樣德國最大機械廠，預計明年上半年貢獻營收。

談及美中貿易戰，謝順民認為，目前雖有趨緩現象，但只是中間過程，預期美中貿易戰將是長達 10 年的抗戰，因美國持續升息，顯示景氣是趨緩而非衰退，製造業回流美國趨勢明確，加上工業自動化發展趨勢不變，皆可望使大詠城承接新的市場需求。

展望明年，謝宜軒表示，在美中貿易戰下，仍看到巨大機會，今年第 2 季起，明顯感受到過去原對陸廠採購鑄件的美商，積極接觸台廠轉移訂單，且許多製造業生產基地從中國轉移至台灣、東南亞國家、北美等地，已感受到設新廠前期醞釀準備，加上取得德國大廠訂單，都將成為推升明年營運的成長動能，「營運成長機會很高」。

大詠城今年前 3 季稅後純益 5800 萬元，年增 29.65%，已超越去年全年獲利表現，每股純益達 1.38 元，前 11 個月累計營收為 6.33 億元，年增 16.44%。法人預估，大詠城今年營收可望達到 7 億元，全年每股純益上看 2 元。