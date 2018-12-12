看好ADAS趨勢下CMOS成長動能強 勝麗啟動擴產 明年車用產能增四成

車用 CMOS 影像感測器元件 (CIS) 製造廠勝麗 (6238) 表示，因看好 ADAS 與自駕車等將帶入龐大的車用影像感測器需求，啟動第一階段擴產，明年中陸續建置完成，將可年增四成車用產能，也透露正尋覓新場地，後續還有其他擴產規劃；而該公司將於明 (13) 日召開法說會，屆時可望揭露明年營運展望。勝麗提到，儘管短期產能利用率未達預期，但隨著主要客戶重申 ADAS 及自駕車將帶動車用半導體市場需求，並看好車用 CIS 感測器出貨的未來成長性，預期中長期車用 CIS 元件訂單需求仍然暢旺。



勝麗也透露，目前正於現有廠址進行車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備的擴充，預計至明年中陸續建置完成，可望為來年增加約四成的車用產品產能；此外，覓地評估與購地建廠計畫仍積極執行中，以因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來 CMOS 影像感測元件的龐大商機。



而該公司 11 月營收 1.6 億元，較上月份及去年同期分別減少 9% 及 20%，營收未達預期主係客戶新機台認證時間較預期長外，部分生產線保留給客戶進行新產品製程相關測試，使得 11 月產能無法依原訂計畫充分利用，原訂單需求預計將遞延至今年第四季後期與明年第一季陸續完成出貨與營收認列。