英瑞-KY流失的訂單回籠 明年業績大進補

汽車零組件大廠英瑞 - KY(1592-TW) 今 (12) 日公告，持股 100% 的美國子公司 Automotive Parts Distribution International,LLC(簡稱 APDI)，再次爭取到美國大型汽車零配件通路商 ADVANCE AUTO PARTS 訂單，預計明年第 1 季起開始供貨。

英瑞說明，ADVANCE AUTO PARTS 是北美前三大汽車零配件通路商，原與 APDI 配合多年，去年因故暫停與 APDI 業務往來，經 APDI 努力爭取下，此次是回復和 APDI 繼續交易，主要供應其水箱、冷凝器和其他零配件。

ADVANCE AUTO PARTS 過去曾占英瑞營收比重達 30%，全球有多達 5000 餘家零售店面，但去年 10 月雙方終止往來，因此，此次再次取得 ADVANCE AUTO PARTS 的訂單，法人樂觀看待，對明年的業績貢獻力道不小。

另一方面，英瑞擁有中國揚州廠和柬埔寨廠二大生產基地，儘管美中貿易戰後續不確定性仍高，但英瑞強調，柬埔寨廠可提供客戶中國製以外的選擇，並可降低生產成本和關稅。

除了 ADVANCE AUTO PARTS，目前北美前三大汽車零配件通路商 AutoZone、Advance 和 O’Reilly 也都是英瑞主要客戶。

英瑞說明，已與 AutoZone 簽屬旗下三個發貨倉庫的供貨合約，之後也將持續爭取旗下其他倉庫的供貨權。

在歐洲，英瑞正持續進行與歐洲其他公司的策略聯盟，以布局歐洲 OEM 重型水箱市場。

而在中國，英瑞將因應未來電動車趨勢，與中國自主品牌積極合作，爭取 OEM 水箱訂單。