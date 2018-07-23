英瑞斥逾1.2億元取得Highway 7成股權 插旗歐洲再下一成

汽車 AM 水箱廠英瑞 - KY(1592-TW) 今 (23) 日召開董事會，擬透過歐洲子公司取得位於波蘭的大卡車水箱供應商 Highway 公司 70% 股權，交易金額為 350 萬歐元 (約新台幣 1.26 億元)，將在第 3 季前完成股權交割並支付股款，第 4 季起開始貢獻英瑞營收和獲利。

英瑞財務部經理江宗鴻說明，去年 1 月 28 日已從 Haugg 集團併購 AM 通路商 AVA 集團，為了快速提升歐洲營業額，正積極切入歐洲重型水箱市場，供貨給火車、建築、農機和發電機等中小型 OE 製造商，看好這是利基市場。

波蘭 Highway 位於中歐，接近東歐、烏克蘭和俄羅斯，主要客戶集中在中歐，其次在東歐、德國，江宗鴻強調，由於目前英瑞欠缺東歐銷售據點，也少了大卡車重型水箱市場布局，取得 Highway 股權後，將可讓產品快速拓展至新市場，並切入重型水箱版圖。

另一方面，江宗鴻指出，日前斥 600 萬歐元併購的歐洲通路商 AVA，主要銷售車用 AM 市場，與 Highway 的大卡車水箱市場有區隔，未來 Highway 除了可銷售自己的重型水箱，也將協助 AVA 將車用水箱和其他產品銷往東歐和俄羅斯。

Highway 近幾年均處在獲利狀態，去年營業額約 800 多萬歐元 (約新台幣 2.9 億元)，稅後淨利率約 7%，展望後市，英瑞看好，未來 5 年營業額複合成長率均可望達 10%。