蔡明忠批財部追稅 財政部澄清：是合理課稅非追稅

工商協進會副理事長蔡明忠批評，財政部以追稅的心態看待產業創新，是最糟糕的心態；財政部今 (12) 日晚間發表聲明回應，強調我國課稅制度與主要國家類似，無顯著差異，「是合理課稅，並非追稅」。

工商協進會今舉辦理監事聯席會議，副理事長蔡明忠認為，過去的投資獎勵抵減如今全都取消，認為財政部以追稅的心態看待產業創新，是最糟糕的，並呼籲政府不應任用稅務出身的人執掌財政部。

對於蔡明忠的批評，財政部委婉回應，「蔡明忠先生您誤解了」。

財政部表示，為鼓勵台商回台投資，財政部除了配合國家發展委員會「歡迎臺商回台投資行動方案」，提供「稅務專屬服務」，在各地區國稅局設立諮詢服務窗口，提供稅務法規諮詢服務，替民眾處理稅務疑義。

此外，在海外資金匯回提供特別租稅措施部分，財政部正與相關部會從洗錢與資恐防制、資金有效管理、租稅公平、經濟穩定與發展等面向進行研議，目標在合於國際租稅規範之前提下，審慎研究相關課稅事宜。

事實上，為吸引資金投資台灣，財政部已在 2 月 7 日修正公布所得稅制優化措施，廢除兩稅合一設算扣抵制，改採股利課稅新制，合理調整所得稅稅率結股利所得總稅負最高由 49.68% 降為 42.4%，並將個人綜合所得稅最高稅率調降為 40%。

此外，未分配盈餘加徵稅率由 10% 調降為 5%，營利事業稅後盈餘保留不分配部分總稅負由 25.3% 降為 24%，協助企業累積創新升級動能。

