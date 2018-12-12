聚陽一、二線客戶齊翻揚 訂單能見度高 明年成長穩妥當 獲利拚增兩成

成衣大廠聚陽 (1477) 因客戶釋單增加，加上管理效益顯現，今年營運重拾成長，EPS 將突破 7 元。展望明年，因一、二線客戶同步成長，加上美中貿易戰轉單效應，以及新增美系運動品牌客戶，董事長周理平認為，營收獲利增幅不輸今年。聚陽在歷經前兩年的成長停滯之後，以「提質增量」作為內部營運方針，今年獲得良好績效。周理平指出，「提質」指的是選擇性接單，不追求獲利不佳的成長，「增量」則是保持成長。而今年「提質」策略做得不錯，整體出貨量的成長逾 7%。獲利增幅卻有近 20%。



展望明年，提質增量的策略將持續發酵，他說，過去三、四年，聚陽超過一億美元的前四大客戶中，有兩個在衰退，兩個在成長，減的多，加的少，導致聚陽過去兩年的成長停滯，但去年開始增加，今年雖然還是有兩個客戶衰退，兩個增長，但增長已經超過衰退。



周理平表示，根據近期與客戶對談的結果，明年除了四大客戶同步成長之外，第二層的客戶也都成長，因此，事實上聚陽對明年業績的成長性比今年還要樂觀，比較在意訂單的質。



就明年訂單能見度而言，目前已看到上半年，發展正向，第三季又是傳統旺季，至少到明年前三季大概都會按照既定軌跡走，因此已可判斷，明年全年達成內部目標的機會很高。



法人預估，明年聚陽業績成長可望達 8-12%，獲利成長則可望有 15-20%，EPS 向 8 元挑戰。



至於在運動機能服飾是提升聚陽獲利的一大動能，近年佈局已顯現成果。周理平表示，今年運動品牌業績佔比已經突破 20%，明年在既有客戶增加釋單，以及新增一美系二線品牌之下，佔比上探 25%。其中，該新客戶第一年預估釋單金額可望達到 1-2 千萬美元之譜。