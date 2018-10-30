勝麗今年前三季每股賺7.27元 客戶訂單至今續強 明年四成新產能到位

車用 CMOS 影像感測器元件 (CIS) 封測大廠勝麗 (6238) 公布今年前三季每股稅後淨利為 7.27 元，較去年同期成長 15%，展望後續，公司透露，至今客戶端需求依舊強勁，而拜擴產效益，自明年將可新增約四成的車用產品產能，替業績成長注入新動能。勝麗今年第三季合併營收自結數為 5.73 億元，較去年第三季增加 8%；其中車用產品無論營收及出貨量皆較去年第三季同期增加近兩成。第三季單季自結合併營業利益與稅前淨利皆較去年同期分別增加 20% 及 3%。



勝麗今年前三季累計自結合併營收達 17.4 億，較去年同期 15.7 億成長幅度達 11%，出貨量也較去年同期大幅增加，主要集中在高毛利車用產品與安控產品，其中車用產品不論營收及出貨量比重皆超過公司整體的六成以上。



此外，今年前三季勝麗累計自結營業利益達 4 億元，較去年同期大幅成長 26%；累計稅前淨利 4.2 億元，較去年同期成長 16%；前三季自結每股稅後淨利為 7.27 元，較去年同期增長 15%。



儘管受到中美貿易戰市場不確定性的波及，展望第四季下半季車用 CIS 元件市場訂單需求仍暢旺。勝麗正於現有廠址進行車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備的擴充，預計年底前完成，可為來年增加約四成的車用產品產能；此外，覓地評估與購地建廠計畫仍積極執行中，以因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來 CMOS 影像感測元件的龐大商機。

