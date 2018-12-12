大陸面板產能開出 達興材料PSA配向膜出貨助陣 陸系客戶比重挑戰3成

大陸 8.5 代線、10.5 代線面板產能持續開出，達興材料 (5234) 陸系客戶比重由 2 成攀升到 26.2%，明年大陸大尺寸面板產能全球市占率達 45% 成長帶動下，陸系客戶比重有機會挑戰 3 成，應用半導體先進封裝材料有機離型層於今年第四季出貨。達興前 11 月營收達 40.24 億元，年增率 12.62%，超越去年 39.17 億元，自結前 11 月稅前盈餘 6.8 億元，每股稅前盈餘 6.62 元，主要成長動能來自於彩色濾光片 PS 材料、PSA 配向膜、銅蝕刻液 (Cu ETchant) 等面板材料成長挹注。



當中 PSA 配向膜主要應用在 TV 面板，主要供應商以日本 JSR、Nissan Chemical 為主，達興晉升為全球第三大供應商，並領先兩家競爭對手，開發出第二代高附著 PSA 配向膜，明年上半年可望出貨，應用在窄邊框產品。



根據統計，2022 年大陸 8 代線以上將達 18 座，當中 8.5、8.6 代線有 13 座，10.5 代線有 5 座，達興有彩色濾光片 LCD PS 材料、Cell 液晶、PSA 配向膜以及 Array 製程銅蝕刻液等四大產品，尤其後面兩者主要競爭對手為日、韓等業者。



達興顯示器材料占營收比重約 96%，其餘為半導體、綠能材料，投入半導體先進封裝材料研發約三年，瞄準 5G、車用、AI、IoT 等應用。以往天線整合在軟板上面，其製程採取非感光，5G 高頻時代來臨，天線、晶片整合為 AiP(封裝天線)其製程必須為感光製程，開發出封裝感光製程高頻低損耗 (Low Df) 感光介電材，半導體材料有機離型層於今年第四季出貨，明年正式量產，半導體材料占全年營收比重為個位數百分比。

