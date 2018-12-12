〈亞獅康法說〉亞獅康-KY 口服抑制劑達到良好療效 計畫測試三陰性乳癌

亞獅康 - KY(6497-TW) 今 (12) 日舉辦法說會，說明最近的新藥實驗數據，執行長傅勇表示，亞獅康主要發展罕見的癌症藥物，目前以胃癌與膽道癌為主，而最近加進 ASLAN003 口服抑制劑，在急性骨隨性白血病上有成功的療效，預定在明年初完成收案，未來將測試三陰性乳癌效果，取得更多實驗數據。

傅勇表示，ASLAN003 是一種強效的口服抑制劑，讓急性骨隨並白血病的芽細胞能夠順利分化成顆粒球的狀態，這一次的體內與外實驗數據顯示，對於疾病有良好的療效，包括能夠大幅延長存活期、提高完全反應率等，同時 ASLAN003 也在近期的美國血液病年會發表，展示良好療效。

傅勇說明，低劑量實驗組中，招收了 14 名病患，總共有 4 名病患在接受之療後展現療效，雖然病患在治療後可能會出現分化症候群，身體方面會感到不適，但這是正常的結果，代表 ASLAN003 有效分化細胞，事後再服用全身性類固醇就能夠痊癒。在最終結果中，4 名病患病情穩定，持續時間長達 3 個月。

在目前癌症治療的領域，ASLAN003 幾乎與第一線用藥有類似效果，傅勇說明，ASLAN003 也取得 FDA 孤兒藥資格，未來也將繼續測試三陰性乳癌的效果，進一步取得更多實驗數據。