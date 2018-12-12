LiTV影視通路擴張 偕硬體廠進駐家樂福

台灣 OTT 龍頭業者「LiTV 線上影視」今年積極擴展業務，今 (12) 日宣布，與電視合廠商合作，擴張銷售通路到家樂福，並推優惠方案，使消費者可以同時享受機上盒、合法頻道及影音收視服務。

LiTV 指出，除引進豐富的影音內容，網羅各收視族群，通路方面，也打破虛擬與實體通路的界線，虛擬商品走下雲端，於實體通路開賣，提供消費者親臨門市鑒賞體驗 LiTV 線上影視的管道，透過廣泛的合作，打造虛實整合通路，目前已與全國電子、美式賣場等通路合作。

LiTV 目前更積極與電視盒廠商合作，擴張銷售通路到家樂福，並推優惠方案，使消費者可以同時享受機上盒、合法頻道及影音收視服務；即日起至 2019 年 1 月 4 日，在全台家樂福量販門市，凡購買喬帝科技彩虹奇機電視盒，即搭贈 LiTV 頻道全餐 3 個月，讓消費者一次購足硬體與軟體。

頻道全餐包括熱門新聞、體育、財經、生活、旅遊、親子、熱播綜藝與戲劇等各類頻道， 滿足全家人收視需求，讓消費者享受多樣的優質影音。

LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，今年公司各部門齊心協力，使公司業務都有相當不錯的進展，未來除穩固高品質影音內容，也將發展新商業模式，讓 LiTV 服務虛實並進，增加新用戶的接觸點。