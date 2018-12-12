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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/11  107/12/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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群益奧斯卡基金                                                   24.87000   24.16000   0.71000    2.93874
群益創新科技基金                                                 28.60000   27.94000   0.66000    2.36220
統一奔騰基金                                                     51.44000   50.28000   1.16000    2.30708
統一黑馬基金                                                     52.19000   51.02000   1.17000    2.29322
永豐領航科技基金                                                 34.75000   33.98000   0.77000    2.26604
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.07000   27.47000   0.60000    2.18420
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.17000   14.85000   0.32000    2.15488
統一中小基金                                                     22.04000   21.58000   0.46000    2.13160
統一台灣動力基金                                                 15.16000   14.85000   0.31000    2.08754
群益中小型股基金                                                 37.74000   36.98000   0.76000    2.05516
統一龍馬基金                                                     56.49000   55.36000   1.13000    2.04118
新光創新科技基金                                                 12.68000   12.43000   0.25000    2.01126
統一全天候基金-I類型                                            100.04000   98.08000   1.96000    1.99837
統一經建基金                                                     41.91000   41.09000   0.82000    1.99562
統一全天候基金-A類型                                             99.84000   97.89000   1.95000    1.99203
瀚亞電通網基金                                                   13.32000   13.06000   0.26000    1.99081
群益葛萊美基金                                                   21.17000   20.76000   0.41000    1.97495
台新台灣中小基金                                                 29.75000   29.18000   0.57000    1.95339
台新中國通基金                                                   37.88000   37.16000   0.72000    1.93757
群益長安基金                                                     24.59000   24.15000   0.44000    1.82195
景順台灣科技基金                                                 26.11000   25.65000   0.46000    1.79337
中國信託台灣活力基金                                             13.14000   12.91000   0.23000    1.78156
瀚亞菁華基金                                                     20.04000   19.69000   0.35000    1.77755
新光大三通基金                                                   16.78000   16.49000   0.29000    1.75864
永豐永豐基金                                                     31.50000   30.96000   0.54000    1.74419
台新2000高科技基金                                               26.93000   26.47000   0.46000    1.73782
瀚亞中小型股基金                                                 19.36000   19.03000   0.33000    1.73410
瀚亞高科技基金                                                   52.54000   51.66000   0.88000    1.70345
國泰價值卓越基金                                                 12.89000   12.68000   0.21000    1.65615
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      8.08000    7.95000   0.13000    1.63522
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