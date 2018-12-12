[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/11 107/12/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益奧斯卡基金 24.87000 24.16000 0.71000 2.93874 群益創新科技基金 28.60000 27.94000 0.66000 2.36220 統一奔騰基金 51.44000 50.28000 1.16000 2.30708 統一黑馬基金 52.19000 51.02000 1.17000 2.29322 永豐領航科技基金 34.75000 33.98000 0.77000 2.26604 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.07000 27.47000 0.60000 2.18420 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.17000 14.85000 0.32000 2.15488 統一中小基金 22.04000 21.58000 0.46000 2.13160 統一台灣動力基金 15.16000 14.85000 0.31000 2.08754 群益中小型股基金 37.74000 36.98000 0.76000 2.05516 統一龍馬基金 56.49000 55.36000 1.13000 2.04118 新光創新科技基金 12.68000 12.43000 0.25000 2.01126 統一全天候基金-I類型 100.04000 98.08000 1.96000 1.99837 統一經建基金 41.91000 41.09000 0.82000 1.99562 統一全天候基金-A類型 99.84000 97.89000 1.95000 1.99203 瀚亞電通網基金 13.32000 13.06000 0.26000 1.99081 群益葛萊美基金 21.17000 20.76000 0.41000 1.97495 台新台灣中小基金 29.75000 29.18000 0.57000 1.95339 台新中國通基金 37.88000 37.16000 0.72000 1.93757 群益長安基金 24.59000 24.15000 0.44000 1.82195 景順台灣科技基金 26.11000 25.65000 0.46000 1.79337 中國信託台灣活力基金 13.14000 12.91000 0.23000 1.78156 瀚亞菁華基金 20.04000 19.69000 0.35000 1.77755 新光大三通基金 16.78000 16.49000 0.29000 1.75864 永豐永豐基金 31.50000 30.96000 0.54000 1.74419 台新2000高科技基金 26.93000 26.47000 0.46000 1.73782 瀚亞中小型股基金 19.36000 19.03000 0.33000 1.73410 瀚亞高科技基金 52.54000 51.66000 0.88000 1.70345 國泰價值卓越基金 12.89000 12.68000 0.21000 1.65615 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.08000 7.95000 0.13000 1.63522 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------