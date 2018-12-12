盤前財經大事搶先讀2018年12月12日

今日操盤前瞻

法說會：偉全、勤美、巨庭、傳奇、亞獅康 - KY

新股掛牌：中揚光

增資股上市：康普、霹靂

中國施壓奏效？ 加國同意華為財務長孟晚舟 2.3 億台幣交保

12 月 1 日華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及銀行詐欺，而遭加拿大逮捕拘留。上週六 (8 日) 加拿大司法部對孟晚舟舉行保釋聽證會，並於本週一 (10 日) 接連兩天持續進行，在中國政府施壓的幫助下，加拿大法庭週三 (12) 同意華為財務長孟晚舟以 750 萬美元 (約 2.3 億台幣) 交保。閱讀全文...

郭董回補持股鴻海買點已到？法人提醒投資人應注意 3 訊號

近期市場與大環境不確定性因素尚未緩解，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘便在股價創逾 7 年新低之際，先加碼買進自家股票超過 2.7 萬張，除可能因股價跌破每股淨值，藉此力挺自家公司，以展現對營運的信心外，市場也解讀郭董是回補先前減資後減少的持股。不過，法人指出，郭董此時回補持股，並不代表股價底部已到，投資人仍得觀察後市營運等基本面訊號。閱讀全文...

輝達股價陸續下滑 傳軟銀有計劃拋售

彭博報導稱，由於 GPU 製造商輝達 Nvidia (NVDA-US) 的股價繼續下滑，軟銀集團 Softbank (9984-JP) 計劃明年初將卸下其持股。據了解，軟銀可因此獲利約 30 億美元，但因目前還未做出最終決定，軟銀可能會選擇保留其股份或只出售部分股份。輝達股價週二 (11 日) 收盤下跌 2.42% 來到 148.19 美元。閱讀全文...

〈中國禁售部分 i 鳳〉華爾街分析師：禁售令可望推動蘋果、高通迅速和解

華爾街分析師表示，高通 (Qualcomm) (QCOM-US) 本週在中國法院對蘋果的勝利可能促使兩邊解決彼此的專利糾紛。中國智財法院週一以蘋果 (AAPL-US) 侵犯高通 2 項專利為由，宣布暫時禁售自 2015 年 iPhone 6S 到 2017 年 X 之間的所有 iPhone 機種。閱讀全文...

傳中國已同意美進口汽車關稅降至 15% 考慮修改中國製造 2025

《華爾街日報》週三 (12 日) 引述消息人士報導，最新一輪美中貿易談判，中國已同意將美國輸出至中國的進口汽車關稅，從目前的 40% 稅率降至 15%，目前尚不清楚這關稅變化何時生效，但美國正要求中國盡快讓步。閱讀全文...



