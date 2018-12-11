郭董回補持股鴻海買點已到？法人提醒投資人應注意3訊號

近期市場與大環境不確定性因素尚未緩解，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘便在股價創逾 7 年新低之際，先加碼買進自家股票超過 2.7 萬張，除可能因股價跌破每股淨值，藉此力挺自家公司，以展現對營運的信心外，市場也解讀郭董是回補先前減資後減少的持股。不過，法人指出，郭董此時回補持股，並不代表股價底部已到，投資人仍得觀察後市營運等基本面訊號。

鴻海減資恢復交易後，受外資大舉提款影響，股價從恢復交易以來的高點 81.6 元一路下修，且受到蘋果砍單的利空消息衝擊，市值也於 11 月 21 日首度跌破兆元大關，而昨 (12 月 10 日) 公告 11 月營收前夕，盤中股價甚至跌破減資前的低點 68.1 元，下探至 67.6 元，創下逾 7 年來新低價。

從這波股價大幅修正的情況來看，鴻海即便現金減資，卻起不了拉抬股價的效果，股價跌破每股淨值 83.03 元，股價淨值比僅 0.82，且本益比不到 10、僅為 6.87。從上述訊號來看，郭台銘時隔 8 年後首度增持股票，或許除了想展現對公司營運的信心外，也是釋出認為鴻海股價遭市場低估的訊息。且現金減資後，郭台銘持股張數減少，趁股價低檔回補持股也相當合理。

近來受到蘋果新機銷售不振消息影響，蘋概股普遍表現疲弱，而鴻海是蘋概三雄中股價最先破底者，顯示市場對其看法相對保守。歐系外資認為，由於 iPhone 出貨成長力道不足，可能影響工廠產能利用率，未來幾季毛利率要恢復 7% 水準恐有難度；美系外資也指出，雖然鴻海 11 月營收優於預期，但 12 月手機出貨量將放緩，第 4 季營收可能年減約 9％。

不過，法人指出，由於明年蘋果成長力道有限，鴻海蘋果營收占比相當高，營運恐缺乏新成長動能，加上成本壓力不斷上升，獲利空間受限。另一方面，鴻海目前正處於轉型過程，轉型效益何時發酵仍是未知數；且受到美中貿易戰影響，大環境不確定性因素多，市場氣氛趨保守，均是鴻海明年面臨的營運挑戰。

法人認為，郭台銘此次買進自家股票，可能是逢低檔一次性回補持股，也可能為分批加碼買進，並不全然代表股價底部已到。