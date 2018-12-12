〈中國禁售部分i鳳〉華爾街分析師：禁售令可望推動蘋果、高通迅速和解

華爾街分析師表示，高通 (Qualcomm) (QCOM-US) 本週在中國法院對蘋果的勝利可能促使兩邊解決彼此的專利糾紛。

中國智財法院週一以蘋果 (AAPL-US) 侵犯高通 2 項專利為由，宣布暫時禁售自 2015 年 iPhone 6S 到 2017 年 X 之間的所有 iPhone 機種。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 重申對蘋果的加碼評級，目標價 266 美元，預期兩家公司將達成協議。

蘋果股價走勢

「我們認為，這個判決和尚在進行的訴訟最有可能的結果是推動蘋果和高通更快更早解決專利糾紛。」

他認為雙方將達成和解，但若中國對舊款 iPhone 的禁售令生效，蘋果每年 EPS 恐怕少 50 美分。

「但要強調一點是，對舊款手機的禁售令之部分衝擊可能被 iPhone 新機抵銷掉。」

Canaccord Genuity 分析師 T. Michael Walkley 的觀點也雷同，認為此回中國法院的判決將是兩大科技公司達成協議的催化劑。

「未來幾個月，這兩家公司還有一些正在進行的訴訟和國際貿易委員會案件要進入後期階段，這可能會促使蘋果和高通就現行的專利糾紛達成解決方案。」

Walkley 給予高通「買進」股價評級，目標價 75 美元。