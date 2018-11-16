高盛「認錯」下調目標價 輝達盤前股價大跌逾17%

根據《彭博社》報導，由於第 3 季財報不如預期，加上投行高盛「認錯」下調目標價，今 (16) 日美股盤前，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價大跌逾 17%。

台北時間週五晚間 10 點，Investing.com 數據顯示，輝達盤前股價下跌 17.83%，至 166.30 美元。

輝達盤前股價大跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛於最新報告中指出，對輝達這檔股票的判斷，出現明顯錯誤，並將輝達從「確信買入」名單中剃除。

高盛報告稱，雖然我們認為，庫存調整並非長期趨勢，但在經濟成長疲弱的背景下，市場可能還需要幾季的時間，才能對輝達的業務成長前景，重拾信心。

高盛將輝達目標價下調至 200 美元，《彭博社》數據顯示，先前高盛將輝達的目標價，設定在 283 美元。

這是 10 月以來，高盛第 3 度下調輝達目標價。

輝達第 3 季財報顯示，營收為 31.8 億美元，每股純益 (EPS)1.84 美元，預估第 4 季營收僅 27 億美元，不如預期。

輝達認為，財報表現不佳，主因在於加密貨幣業務疲軟。

此外，輝達第 3 季遊戲晶片銷售額，也遜於預期；預估第 4 季，中階 Pascal GPU 會受到產品在通路端庫存過多影響，需花 1 至 2 季，才能完成庫存修正。