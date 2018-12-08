能源盤後—OPEC與盟國同意減產 激勵油價上漲 專家估未來2週漲20%

週五 (7 日) 交易， 石油期貨上漲，係因 OPEC 與其盟國同意自明年 1 月起減產以緩解全球原油供應過剩的擔憂，讓本週油價漲幅超過 3%。

OPEC 週五宣布，自明年 1 月開始，其成員國半年間將合併減產 80 萬桶 / 日。然而，該聲明並未提及俄羅斯等非成員國的減產規模，外媒報導非成員國減產量為 40 萬桶 / 日，因此 OPEC 與其盟國合併減產規模為 120 萬桶 / 日。

Energy Aspects 長期研究負責人 Matthew Parry 表示，儘管達成協議，「但一如往常，數字方面還是很模糊。」

「伊朗、委內瑞拉和利比亞不受此協議規範，但因該團體內正常政治狀況，這不叫做豁免，因為 OPEC 不想要給任何成員國豁免權。OPEC 將不會發布單一國家具體減產數據。」

儘管如此，Parry 稱「先前報導曾稱沙國依舊質疑主要成員國的減產協議，所以這樣的發展還是讓多頭活躍了起來。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.12 美元或 2.2%，收每桶 52.61 美元。根據道瓊市場數據，本週漲幅約 3.3%。

2 月交割的 Brent 原油期貨上漲 1.61 美元或 2.7%，收每桶 61.67 美元，本週漲幅 3.7%。

專注於石油和大宗商品的 Banyan Hill Research 資深研究分析師 Matt Badiali 週五表示，石油市場尚未在價格上反映自開年以來任何減產。週五收盤價低於盤中高點。

Badiali 稱，由於俄羅斯、美國和沙國搶在伊朗制裁之前，大量增產，導致 11 月供應過剩。美國對伊朗的制裁於 11 月生效，但美國仍給了 8 個國家繼續向伊朗購油的權力。

「當伊朗石油沒有真的撤離市場，我們就面臨海嘯般的供應量，再加上全球成長前景黯淡，加深油價走跌。」

在 10 月初油價登上多年高點後，截至 11 月下旬，油價下跌了 30% 以上。

「現在供應量將自市場離開，我預期未來一兩週內石油將自最近低點上漲 20% 以上。」

其他能源交易

1 月汽油上漲 3.7% 至每加侖 1.486 美元，本週漲幅 6%。

1 越熱燃油上漲 1.5% 至每加侖 1.886 美元，本週漲幅 3.1%。

1 月天然氣上漲 3.7% 至每百萬 Btu 4.488 美元，但本週跌幅 2.7%。

EIA 週五公布，11 月 30 日止的一週，天然氣國內供應量減少 630 億立方英呎，高於 S&P Global Platts 調查的分析師預期之 570 億立方英呎。