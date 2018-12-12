不給邊境牆撥款就關門！川普再放狠話警告民主黨

不到一天，川普接連警告民主黨必須同意為修建美墨邊境牆提供資金。美股隨之動盪。

據美聯社等媒體報導，美東時間 11 日周二，民主黨參眾兩院領袖 Nancy Pelosi 與 Chuck Schumer 在與川普正式會面前表示，他們不會同意出資興建邊境牆。此後川普稱，如果聯邦政府部分因為自己的邊境牆提議而關門，他會感到「驕傲」。

此後，美股漲幅迅速收窄，道指回吐 360 多點的漲幅轉跌，一度跌超 70 點。標普抹平 1% 以上漲幅轉跌。早盤曾漲約 1.5% 的納指漲幅已不足 0.3%。

12 與 7 日上周五，美國眾議院和參議院先後批准權益性開支議案，同意七個政府部門因公共開支預算問題而關門的截止日期推遲至本月 21 日。川普在最後時刻同意簽署為期兩周的臨時預算案，以避免政府關門。如果 21 日以前國會不能批准相關支出議案，這些部門將暫時關門。

修邊境牆是川普競選總統時的標誌性承諾之一。隨著政府關門截止期臨近、與國會的爭議激化，川普開始拿關門作為邊境牆的籌碼。

川普 11 月 27 日已經威脅，如果國會不同意為修建美墨邊境牆撥款 50 億美元，現在是關閉政府的好時候。12 月 3 日，他再次表示，如民主黨不支持興建邊境牆的計劃，將考慮關閉美墨邊境。但由於美國前總統老布什去世，他說願意考慮將預算截止期限再延長 2 周，避免影響相關活動。

本周二稍早川普已經在社交媒體發帖稱，人們還沒有意識到，包括真正有效的翻修在內，有多少邊境牆已經修了。假如民主黨人不投票保護國家安全，軍隊會修建剩餘部分。他們知道這有多重要。

觸發最近川普頻提美墨邊境問題的是「大篷車移民」。

10 月中旬以來，數千名洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多等中美洲國家民眾穿越邊界進入墨西哥南部。他們以步行、搭便車等方式沿着墨西哥西部北上，11 月中旬陸續抵達墨西哥邊境城市蒂華納和墨西卡利。據墨西哥媒體 11 月下旬報導，這支大篷車隊伍有超過 7000 人，後續有多支隊伍跟進。

11 月 2 日，在中期選舉進入倒計時之際，川普第一次針對邊境非法移民問題威脅要使用武力。他在記者會上公開表示，如果有難民向駐紮在邊境的美國士兵扔石頭，美軍可能會以開槍作為還擊。

11 月 26 日、川普警告不給邊境牆撥款就關門的前一日，他在社交媒體上威脅，將徹底關閉美墨邊境。

「墨西哥應該把揮舞國旗的移民 (其中許多是冷血罪犯) 轉移回自己的國家。坐飛機、坐公交車, 想坐什麼就坐什麼, 但他們不許進入美國。如有需要, 我們將永久關閉邊境。國會, 為邊境牆提供資金！」