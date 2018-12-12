瑞銀：2019年油價跌、美元貶 看好亞股表現 點名加碼陸、韓股

瑞銀今 (12) 日發布「亞太投資報告」，瑞銀認為，2019 年在油價下跌、美元回貶的情況下，可望為亞洲資產帶來新助力，尤其看好陸股、韓股、新加坡、印尼股票，與美國 10 年期公債。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，2019 亞洲 GDP 增速將從 2018 的 6.2% 下降至 5.8%，但這不代表經濟即將陷入衰退，不過美中貿易戰的關係，屆時全球供應鏈可能因此重塑，這也讓亞洲投資前景蒙上不確定的陰霾。

Mark Haefele 表示，目前亞洲股票估值隱含的獲利增速遠低於瑞銀所預測的 6.6% 到 1.4 倍的股價淨值比，估值明顯與基本面不符，在美中貿易戰不會進一步升級的情況下，仍看好亞股後市表現，包括陸股、韓股、印尼與新加坡等股市。

瑞銀表示，中美關係將是決定 2019 年後亞洲市場命運的關鍵，雖然川習會達成 90 天休兵協議，但要找到雙方都滿意的解決方案絕非易事，因此談判破局依然是市場面臨的一個主要風險。

瑞銀表示，儘管兩國關係近期出現緩和，但長遠來看，我們認為中美關係已進入戰略競爭新時代，兩國經濟可能會逐漸脫鉤，對企業來說，打破現有供應鏈或許有利有弊，但總體影響究竟如何目前還未可知。