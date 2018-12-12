歐盟拒絕就脫歐協議繼續談判 留給梅姨的時間不多了

就在即將與英國首相特蕾莎 · 梅會面之前，歐盟委員會主席容克發出了強硬的聲音，表示脫歐協議沒有繼續談判的空間。

另一方面，特蕾莎 · 梅也推遲了「脫歐協議」在英國議會的投票時間，寄望能與歐盟進一步談判，以獲得能在國內議會通過的新版本「脫歐協議」。

英歐雙方的博弈結果，可能決定了英國退歐的成敗，也可能影響到梅作為首相的去留。

容克：「脫歐協議」已是可以達成的最好的協議

據英國《金融時報》報導，在斯特拉斯堡的歐洲議會總部，容克對歐洲議員們表示，歐盟與英國達成的退歐協議已經是最好的協議了，也是唯一可能的協議，根本沒有重新談判的空間。「所有人都應該知道，撤回脫歐協議是不可能的。」

歐盟委員會主席容克將於格林威治時間 18:15（北京時間周三凌晨 2:15）在布魯塞爾會見英國首相梅。歐洲理事會主席圖斯克也將與梅於當地時間今日下午會面。

英國議會下議院領導人 Leadsom 表示，歐洲的同僚很清楚，協議將不會在英國議會獲得通過。然而，特雷莎 · 梅決心獲得議會可以投票通過的協議。

英國首相被逼入「死胡同」？

英國議會對首相梅和歐盟達成的「脫歐協議」並不滿意，因此包括她在內，都承認該項協議很難在國內議會獲得通過。

就在昨日歐盟法院裁定英國可以單邊撤回退歐決定後，特蕾莎 · 梅向下議會議員發布聲明，確認政府推遲原定 12 月 11 日周二的脫歐協議投票。她承認，若如期投票，脫歐協議會以相當大的票數差距被否決。

梅表示，雖然脫歐協議得到普遍支持，但北愛爾蘭後備計劃（backstop plan）的問題仍是擔憂，她將與其他歐盟國家重新協商協議。在得到歐盟對後備計劃的確認後，會再次將法案交至議會。

然而，容克和歐洲理事會主席、另一位歐盟大佬圖斯克均表示，「脫歐協議」沒有重新談判的空間。她此次將與歐盟領導人舉行會談能否爭取到歐洲方面的讓步，為市場所密切關注。

正如梅在周二推遲就「脫歐協議」進行表決時所說的那樣，有關愛爾蘭共和國與英國北愛爾蘭地區的邊境問題，和與此相關的「後備計劃」仍是關注焦點。

後備計劃是指，根據脫歐協議，如果過渡期內英國和歐盟未談妥貿易安排，過渡期結束時，為確保北愛爾蘭和愛爾蘭之間不出現硬邊界，北愛爾蘭地區將仍受歐盟貿易規則制約。

批評者擔憂，這一安排不設截止期，將為英國帶來滯留歐盟的風險，「英國脫歐」也有可能名存實亡。

此外，後備計劃的另一個爭議點在於，它意味著英國的領土——北愛爾蘭與歐盟的關係與英國其他地區不同，這也可能損害英國的領土和主權完整。

一方面，英國首相推遲了「脫歐協議」在議會的投票時間，她希望再和歐盟進行商量，得到一定的「好處」，讓協議得以在英國議會通過。

另一方面，強硬的歐盟高官們接連發話，不會再就「脫歐協議」重新進行談判。

就這樣，英國退歐似乎進入了「死胡同」。

互不相讓的結果，是要「硬脫歐」了嗎？

儘管首相梅將前往歐盟繼續尋求歐方的讓步，但英國國內幾乎所有派別的議員都不看好此行的結果，對她能否從歐洲談判代表那裡獲得更多讓步表示懷疑。

梅表示，她將向歐盟尋求保證，即一旦有關北愛爾蘭的「後備計劃」生效，它將只是暫時的，並不會讓英國「滯留」在歐盟。

英國議員 Nicky Morgan 在接受 CNBC 的採訪時表示，時間一天天過去，不達成協議的可能性在增大。英國退歐的時間越長，雙方就越有可能達成「無協議退歐」。

華爾街見聞在會員專享內容《攤牌時刻退縮！英國只剩硬脫歐一條路？》中提及，梅已警告稱，如果「脫歐協議」在議會表決中一如預期被否決，英國就會面臨無協議脫歐的危險。

英國央行在 11 月底發布的最新一份金融穩定報告中，就警告了英國走向「無協議脫歐」的風險——將引發比 2008 年金融危機更嚴重的經濟衰退！極端情況下，未來五年英國 GDP 至多下降 10.5%。

具體表現為：如果「無協議脫歐」，英國經濟將在脫歐後萎縮 8％；英國房價暴跌 30%；英鎊貶值幅度可能達到 25%。

首相梅的好日子也將到頭？

夾在國內不同黨派和歐盟領導人中間的梅，「動彈不得」。里外不是人，怎麼都是錯的她可能好日子也將到頭了。

據 CNBC 報導，保守黨黨員，曾經是梅支持者的英國退歐派領袖 Jacob Rees-Mogg 現在也對她的領導能力表示懷疑。

周一，Rees-Mogg 在一份聲明中表示，梅的做法如果導致未能實現英國退歐，那麼久有可能讓反對黨工黨領袖科爾賓進入政府。他表示，不能再這樣下去了，首相梅要麼執政，要麼辭職。

如果首相無法無法提交一份能讓議會通過的退歐協議，對其個人權威是致命打擊。屆時，她唯有選擇辭職，將重任委以下一任保守黨黨魁，不然保守黨將替她作出決定。

英國《泰晤士報》8 日報導，保守黨議員威爾 · 昆斯當天宣布因為反對「脫歐」協議而辭去政府職務，梅壓力陡增。包括梅所屬保守黨的一些成員在內，多個黨派正打算對首相發起「逼宮」。如果有 48 位保守黨議員以信件、短信或電郵形式要求發起不信任動議，保守黨必須就梅姨是否將繼續擔任首相進行投票。

如果「彈劾」成功，意味著保守黨需要儘快找到合適人選，這位繼任者將對英國脫歐協議產生深遠影響。

另據 CNBC 報導，本周二，英國議員們將就推遲英國退歐公投的決定舉行緊急辯論，反對黨工黨正考慮在 5 月舉行針對內閣的不信任投票。

特蕾莎 · 梅能否就「脫歐協議」爭取到歐盟方面的讓步，可能決定英國退歐的成敗，也可能影響到自己作為首相的去留。