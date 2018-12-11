【華冠投顧】大盤底部確立，續多！？

美股昨晚在重挫五百多點之後，隨之，大幅彈升至起跌區，包括，那指也於低位區出現開低收高；台股今日受此激勵，再度回神。12 加權，近二個月來的多頭架構仍未遭破壞，低檔支撐力道仍強，續看多。

接著，仍須將焦點置於，華為 CEO 孟晚舟之保釋聽證會最後之發展，聽證會即將於明日再審。

12 道瓊，目前位居 24435 上下，依據型態觀之，目前處於低位區，後市仍有再度上揚之機；上方初步大關卡暫看上方反壓區 24733-25036 之區間，此區若被站上，則上攻續航力增。

接下來重頭戲，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00，續關注。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2330 台積電：看多！至 11 月累計營收達 9416 億元，年增率 + 6.09%；技術面短期已達下方初步滿足區，未來一周具持續往上發展之機。

2327 國巨：看多！本益比僅有 4.32 倍，股價偏低。目前已初具打底完成之雛形，後市具有向上持續發展之機。

1301 台塑：看多！本益比僅 10.4 倍，短期處打底階段，但已初具向上攻擊之雛形，可觀察下方支撐力道如何？預期距發動時機點不遠矣。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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