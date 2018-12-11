帶量採購致陸股醫藥股大跌 多家企業回應：影響有限

陸股醫藥股因「4+7」城市藥品集中採購試點擬中選結果大幅降價，造成醫藥類股連日大跌，2 天內，300 家上市醫藥公司，市值縮水人民幣 3000 億元。多家上市公司因而在互動平台上做出回應，認為政策對公司營收影響有限。

據聯採辦負責人表示，今年的帶量採購價格，與試點城市 2017 年同種藥品最低採購價相比，擬中選價平均降幅 52%，最高降幅 96%，降價效果明顯。

這對上市的醫藥類股來說，結果就是大量資金撤離，而股價也向下反映。逼得多家企業針對此政策做出回應。

樂普醫療 (300003-CN)12 月 10 日晚間公告，股價異動是由於 4+7 城市過一致性評價藥品未中標所致。阿託伐他汀鈣、硫酸氫氯吡格雷兩款產品，在 11 個城市醫療機構銷售佔公司總收入的 4.64%。公司仍然有機會與競爭夥伴競爭剩餘 50% 市場。

樂普醫療表示，總體來講，此事件對公司 2019 年藥品營收未構成大的影響。公司在 11 個城市以外的區域，其醫療機構市場佔有率很低，存在繼續增長的空間。公司高管當日增持 14 萬股。

華東醫藥 (000963-CN) 則在 12 月 10 日晚間公告，公司近三個交易日累計股價跌幅超過 20%，公司無應予以披露而未披露的事項。華東醫藥指出，近期公布國家藥品集中採購試點擬中選結果，對 2018 年度經營不會產生直接影響; 公司預計 2019 年整體經營業績不會受到國家藥品集中採購的實質性影響，仍能在 2018 年基礎上保持穩健增長，現有核心產品未來仍具備較強的市場競爭力和較好的進口替代市場機遇。

濟川藥業 (600566-CN)12 月 10 日回覆投資者，公司的在銷產品，不在本次帶量採購的產品當中。目前，公司正積極推進仿製藥一致性評價工作，今後公司將密切關注國家政策走勢，及時掌握政策變化趨勢，積極應對招投標工作。

恩華藥業 (002262-CN) 在互動易平台上表示，集中帶量採購對公司未來發展可能會造成一定影響，為此公司後續會加大非帶量採購產品的銷售力度，加快推進創新產品研發，不斷推出創新產品，並加快推進現有重點產品的一致性評價工作。

康恩貝 (600572-CN) 在本次帶量採購中，有阿莫西林一個品種參與，但並未入選。對此，康恩貝稱，阿莫西林近年來的產銷很少，年銷售僅幾百萬元，本次「4+7」城市集中帶量採購事項對公司的經營業務總體影響不大。

新華製藥 (000756-CN)、普利製藥 (300630-CN)、天藥股份 (600488-CN)、眾生藥業 (002317-CN)、千金藥業 (600479-CN) 等在内的上市藥企表示，政策目前對公司沒有產生影響。