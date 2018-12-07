帶量採購降價過大 陸股醫藥股繼續下跌

陸股醫藥股 7 日持續下挫，樂普醫療 (300003-CN)、普利製藥 (300630-CN)、華東醫藥 (000963-CN) 早盤跌停，普洛藥業大跌超 8%，易明醫藥、海正藥業、華海藥業等個股紛紛下跌。

消息面上，「4+7」城市帶量採購在上海開標，結果顯示，中選品種的平均降幅約為 52%，降幅度超出市場預期，總體而言，市場規模較大、競爭廠家較多的品種降價幅度更大，其中恩替卡韋、替諾福韋等降價幅度甚至超過 90%，阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、吉非替尼的降價幅度達 80% 左右。

醫品帶量採購於今年 9 月會議中決定，城市帶量採購，目的是為了「以量換價」。意思是，此次帶量採購將以試點地區所有公立醫療機構年度用藥總量的 60%-70%，交換通過一致性評價產品以及原研產品的最低報價。

值得注意的是，根據文件規定，不僅是這 60%-70% 的市場，剩下的 30%-40% 市場與未中標品規也會受到影響，因為如果與帶量採購中標價格相差過大，其他價格也需要作出調整。

根據《國家組織藥品集中採購試點方案》，第一批帶量採購目錄共 31 個品種。

業界人士表示，這次的降價幅度普遍超過市場預期，因而引發一定的恐慌情緒拋售，預期信心的恢復需要一定的時間。

聯訊證券認為，由於降價幅度超出預期，對單一產品營收依賴高的企業，明年業績壓力較大；當前，除本輪醫保局組織的帶量採購外，還有一些地方省市在試行帶量採購，未來不排除更多品種加入和更多省市採用此方法，給仿製藥企業帶來一定不確定性。

平安證券在 7 日的研報指出，由於本次帶量採購仿製藥降價幅度大超預期，短期內需規避仿製藥投資主題，建議關注具備更深護城河且受帶量採購影響較小的細分領域，包括創新藥、高端醫療設備、耗材、口腔醫療等。研報稱，之前市場預期本次帶量採購平均降幅在 30%-40% 之間。