陸股隨全球股市下滑 上證指收跌0.82% 再失守2600

陸股今 (10 日) 在亞股全面低迷中大幅低開，受券商股拖累，上證指數跌幅一度超過 1%。午盤跌幅一度快速縮減，但臨尾盤又再度走低，上證指數最終跌幅仍接近 1%。

截至收盤，上證指數報 2584.58 點，再次失守 2600，跌幅 0.82%，深成指數報 7624.86 點，跌 1.41%，創業板指數報 1326.85 點，跌 1.06%。

從盤面上看，陸股兩桶油改革、通訊設備、充電樁等類股逆市走高，其他類股大多下挫。兩市合計成交僅有人民幣 2407 億元，滬市成交再度不足千億人民幣，成交金額再縮。

題材面上，兩桶油改革概念股全天領漲兩市，成護盤主力，泰山石油 (000554-CN) 漲停、大慶華科 (000985-CN) 大漲 7%、石化機械 (000852-CN) 漲幅在 3% 以上。

消息面上，港交所行政總裁李小加在香港經濟峰會後表示，滬深港交易所就同股不同權納入港股通達成共識是一項正面的發展，詳情正在規劃，會在明年年中公布。

Gartner 研究總監 Roberta Cozza 表示，對於各種 5G 技術的研發和測試而言，2019 年將是重要的一年。在 2020 年之前，5G 還是不太可能大量應用於行動設備，預計 2020 年 5G 手機銷量將達到 6500 萬部。

國海證券認為，短期 A 股仍將會在底部區域反复震盪，而在稍後時間，市場有可能會在新一輪政策推動下去尋找新的市場熱點，但現在仍為時尚早。對於中長線投資者而言，在市場震盪階段，可以適當布局一些弱週期或在 2019 年具有相對確定性成長的績優公司。

申萬宏源證券表示，從明年的 A 股市場趨勢來看，2019 年是市場快速回落之後一個「磨底年」，結構性機會相比 2018 年會有所增加。「政策底」支撐風險偏好是 2019 年 3 月份前的主要矛盾，之後主要矛盾將重回基本面趨勢。