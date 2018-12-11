福建自貿區推35條改革創新 進一步凸顯對台先行先試

中國福建 11 日發布《關於進一步推進自由貿易試驗區改革創新三十五條措施的通知》，支持在自貿試驗區依法合規建設能源、工業原材料、大宗農產品等國際貿易平台和現貨交易市場。並設定多條改革，進一步凸顯對台先行先試。

影響所及，福建自貿區概念股午後出現漲勢，平潭發展 (000592-CN) 一度大漲 4%，之後漲幅減至 2.5%，漳州發展、厦門港務、三木集團均見漲勢。

平潭發展江波走勢圖 圖片來源：Sina

福建省人民政府指出，將積極引進企業營銷中心、分撥中心、結算中心等功能性平台和服務業總部，發展第四方物流，推進全省批發和零售結構不斷優化。爭取開展汽車平行進口合規性整改業務，加快培育具有供應鏈金融服務功能的整車平台企業，支持本地銷售市場體系建設。

此外，也支持廈門市發揮全國「芯火」雙創基地 (平台) 試點城市優勢，依托 IC 設計公共服務平台，實施 IC 產業鏈保稅監管模式改革，扶持中小 IC 設計企業做大做強。

對台方面，該份《通知》中表明，將落實台資企業同等待遇、鼓勵台胞來閩就業創業、試點引進台灣醫療產品技術、試行台灣工程建設模式、推動台車入閩更加便利、探索閩台口岸合作機制、拓展台企台胞徵信查詢業務、擴大兩岸影視產業合作、加强兩岸法律服務合作、加强兩岸知識產權合作及擴大台閩歐班列流量。

《通知》指出，將支持平潭各金融機構試點人民幣與新台幣直接清算，境外機構境內外匯賬戶辦理定期存款業務；落實好福州、平潭自貿片區試點執行的台資企業資本項目收入結匯資金境內使用先用後審等事項。