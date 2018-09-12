中國第一批聯合帶量採購清單公佈 降幅最高40% 嚇趴醫藥股

中國醫療保障局昨 (11) 日公布第一批帶量清單，共有 33 個藥品參加試點採購，今天消息傳出後，引發醫藥股重挫。

所謂帶量採購，帶量指的是先確定規格和數量，也就是在招標公告中，直接公布所需要的採購量，廠商在投標過程中除了得考慮價格，還得考慮是否有相應的生產能力。

中國國家醫療保障局公布的第一批帶量採購清單中，一共有 33 個藥品參加試點採購。清單當中寫明藥品規格以及具體採購數量，包括北京、上海、天津、重慶四大直轄市，以及七個省會城市廣州、深圳、沈陽、大連、西安、成都、廈門確定參加這次帶量採購試點。

這回帶量採購的具體作法是，參與企業為中國上市產品的生產企業或進口總代理，依照藥品通用名進行遴選，因為所需數量龐大，企業必須保證有足夠的生產力。

若參與的企業大於等於 3 家企業，為充分競爭，以價低者得，預估降價幅度為 40%。若兩家競爭為不充分競爭，企業主動降價，並高於平均降幅，預估降價幅度為 20%；若僅一家競標是無競爭，談判降價，預計降幅為 10%。

《證券時報》報導，初步估算，這項方案所涵蓋的地區，至少佔全中國 60% 的藥品市場銷售額。如果 70% 的市場再拿出來進行帶量採購，將嚴重影響過期原研藥品 (指國外進口過了專利期或未向國內申請專利的藥) 的市場。有業內人士指出；「可以說，原研藥最大的市場危機已經到來！」

受到第一批聯合帶量採購清單公佈的消息影響，醫藥股今天全面重挫，除恩華藥業跌停之外，樂普醫療跌逾 5%，愛爾眼科一度跌 5%，泰格醫藥跌逾 5%，上海醫藥跌近 3%，科倫藥業、仁和藥業、濟川藥業等跌超 4%。

中國醫藥股目前一片綠油油 (圖自新浪財經)

香港醫藥股同樣重挫，中國生物製藥跌幅超過 13%，石藥集團跌逾 8%，康哲藥業跌近 8%、石四藥集團跌近 10%。

招商證券認為，這次 11 個城市參加帶量採購的正式文件雖然還沒正式出爐，但依照官方要求，10 月中旬就要完成採購，預估這項政策將是這兩個月的主要催化劑。

市場擔心，明年新的仿製藥通過一致性評價對現有企業的衝擊，但招商證券認為，不能忽視這次帶量採購帶來的巨大業績，看好本次帶量採購受益個股樂普醫療和信立泰。