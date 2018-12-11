台股盤中—電子三雄領軍電子股強彈 一度站上9700點

受美股周一反彈帶動，台股今 (11) 日一掃昨 (10) 日大跌百點頹勢，在電子三雄強彈領軍下，股價開高震盪走高，廣達與台達電等電子權值股展現跌深反彈氣勢，台塑四寶領軍的傳產權值股表現相對疲弱，僅由統一與統一超等個股撐盤，國泰金與富邦金等金融族群也同樣走疲，指數一度站上 9700 點後拉回，預估今日成交量將維持不到千億元的量縮格局。

台股今日開盤上漲 14.18 點，以 9661.72 點開出後一路走高，盤中最高來到 9713.06 點；櫃買市場今日股價同樣開高走高，以 123.84 點開出，盤中最高來到 124.84 點。

電子三雄部分，股王大立光為三雄中表現最強勢者，股價開高走高，站回 3100 元，盤中漲幅逾 2.6%、來到 3135 元，突破 5 日線；台積電早盤開低後走高，盤中上漲約 0.68%、來到 220.5 元，挑戰站回 5 日線；鴻海今日盤中漲幅逾 1.3%、來到 68.6 元。

受惠明年為 5G 商轉前的佈建期，可謂關鍵元年，近來 5G 概念股備受市場關注，智邦、正文大漲逾 5%，台揚、友勁大漲超過 3%，建漢、台林、系通、訊舟上漲逾 2%。

PCB 族群也同樣延續強勢態勢，台光電、聯茂大漲超過 5%，華通、先豐、敬鵬均有超過 2％的漲幅，欣興、耀華、健鼎等也站穩平盤之上。

以上市族群來看，百貨與造紙族群最強勢，上漲超過 2%，盤中表現最弱勢的為觀光指數，下挫逾 1.9%；櫃買市場則以光電與文創族群最強勢，漲幅超過 1.4%，表現最弱勢的是維持平盤上下震盪的鋼鐵與營建族群。

法人指出，近期台股受到美中貿易戰與電子業景氣雜音影響，許多因素影響大盤表現，盤面可留意 5G 概念股、PCB 等族群，及集團股作帳行情，目前看來美中貿易戰短線無法停止或結束，個股大跌代表買點，小跌因短線壓力不大勿追買。目前大盤指數短線壓力在 10148 點、中線支撐看 9400 點。