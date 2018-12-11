【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

受美股科技股逆襲回漲，美股四大指數走高的影響下，台股今日開高震盪走高，開盤以 9661 點開出後一路走高，盤中最高來到 9713 點，收盤在 9707 點，今日成交量 919 億元，仍然維持不到千億元的量縮格局。

盤面 (類、個股) 架構:

在 <5G 網通> 看好的帶領下，<5G 網通 >、<ABF 基板 > 表現亮眼成為盤面強勢族群。

<5G 網通>聯茂 (6213)、上詮(3363) 漲幅有 6% 以上，建漢 (3062)、正文(4906) 漲有 5.4% 以上，先豐 (5349)、智易(3596) 漲有 4% 以上。

<ABF 基板>明年平均價格喊漲，<ABF 基板>南電 (8046) 漲停、景碩 (3189) 大漲 8.55%、欣興 (3037) 小漲 0.82%。

<蘋概三王>大立光 (3008) 漲幅 3.44%、鴻海 (2317) 上漲 1.03%、台積電 (2330) 漲 1.83%。

<被動元件>國巨 (2327) 漲幅 2.63%，興勤 (2428) 上漲 2.19%、奇力新 (2456) 上漲 1.22%、光頡 (3624) 小漲 0.93%、信昌電 (6173) 則是小跌 0.74%。

<MOSFET> 方面，大中 (6435) 漲 1.72%，富鼎 (8261)、尼克森(3317) 漲有 1.12% 以上，杰力 (5299) 小漲 0.84%。

<鋰電池概股>昇陽半導體 (8028) 漲幅 5.59%、金居 (8358) 漲 4.33%、興能高 (6558) 漲 3.19%、順達 (3211) 漲 1.92%，明基材 (8215)、台達電(2308) 漲 1.18 左右 %。

<PCB>方面，南電 (8046) 漲停、景碩 (3189) 漲幅 8.55%、久威 (6114) 漲幅 6.53%，華通 (2313)、台表科(6278) 漲有 2% 左右。

非電子股方面，<生技股>羅麗芬 - KY(6666)漲停、佐登 - KY(4190)漲幅 5.68%、麗豐 - KY(4137)上漲 4.55%，科妍 (1786)、景岳(3164) 皆漲 2.6% 以上。

總結:

短期觀察華為事件是否逐漸轉好，等待中美貿易戰緩和，短線台股走勢以跌深或低估的中小型股較有表現機會，短中長期技術指標呈偏空，盤面走勢屬於弱勢整理型態，需要保守應對。

以上看法僅供參考，投資人應審慎評估並自負投資損益。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。