【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到市場擔憂華為 CFO 被捕事件將可能讓中美貿易戰再度升溫，帶動週五美股再度重挫，今日早盤台股同步受到影響大跌超過百點，加上大陸抵制 iPhone 聲浪上升，帶動蘋概股下跌，此外，前波強勢被動元件族群也因法說會給予之展望悲觀而再度重挫影響下，推動台股今日下跌 1.16%。

《國際金融市場焦點分析》

華為事件延燒，中國於週六對於加拿大發表強硬言論，帶動今日早盤美股電子盤期貨走跌，加上今早美國白宮經濟顧問庫德洛再度發表談話表示，無法保證不會以華為 CFO 孟晚舟釋放作為條件，進行貿易談判，使得市場擔憂華為 CFO 被捕事件恐將間接導致中美貿易談判提早破局，帶動中國相關之 A50 指數期貨、恆生指數期貨及香港 H 股期貨今日同步走跌。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 終於在上週五就減產達成協議，由 OPEC 減產 80 萬桶 / 日，非 OPEC 減產 40 萬桶 / 日，將以 10 月產量為基準，於 2019 年開始總計減產 120 萬桶 / 日，在這樣的基礎下，市場預估俄羅斯將須減產 23 萬桶 / 日，俄羅斯於稍晚同意 OPEC 的決議，輕原油期貨價格一度拉升超過 5%，不過美中貿易關係再度趨於緊張，全球股市重挫引發風險規避情緒，兩油價格收盤皆大幅收斂漲幅。

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