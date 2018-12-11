亞馬遜Go入駐機場 旅遊零售業剉咧等？分析師：免驚！噱頭罷了

知情人士透露，亞馬遜 (AMZN-US) 打算在機場設置無人結帳商店，目前正「評估美國幾個大型機場作為 Amazon Go 的新店面」，服務對象瞄準那些飢餓、趕時間的旅人，此舉是否將衝擊旅遊零售業？

分析師認為，旅遊零售業領導者 Hudson Ltd (HUD-US) 似乎不必太擔憂。

瑞銀分析師舉出幾個理由，質疑此計畫的可行性：

首先，顧客在轉機過程可能沒有信用卡或 Go 帳號可用，這會阻礙他們購物。 第二，雖然人數比例很小，但那些不使用信用卡、簽帳卡等多數銀行服務的族群也沒辦法在 Go 商店購物。 第三，Go 商店技術的成本高昂，加上支付給機場營運商的費用，這會讓打造一間 Go 商店變得困難且昂貴。

「因此我們認為，對 Hudson 來說，至少近期內這件事的新聞衝擊大於實際風險。」

瑞銀指出，Hudson 旅行零售市占約略低於 40%。分析師給予 Hudson 股票「買進」評級，目標價 27 美元。

Hudson 股價走勢

無須削價競爭

瑞信認為，GO 這種架構對亞馬遜來說很難擴展店面，且機場物資售價一般很高，降低其高價也無助彌補營運成本，「機場稅一般就占了營收百分之幾，我們認為降價對整體機場來說，恐怕不代表更多營收。」

瑞信給予 Hudson「優於市場表現」的評級，目標價 24 美元。

今年 2 月上市的 Hudson 週一漲逾 2%，但過去 3 個月來跌逾 17%，遜於 S&P 500 指數同期表現 (-8.6%)。

另一外電週一報導，亞馬遜打算在英國牛津圓環站 (Oxford Circus) 一帶尋找無人結帳商店 Amazon Go 的新店址。

據外電報導，亞馬遜欲在這個號稱「倫敦最繁忙的購物區」尋覓面積 3000 至 5000 平方英呎的地點，欲打造英國 Go 旗艦店，但其無人結帳技術究竟能否套上，外界仍在觀望。

此外，該商店項目由美國亞馬遜營運單位領導進行，亞馬遜發言人不願回應媒體報導。

此前 12 月初外電報導，亞馬遜嘗試要將無人結帳技術套用在規模更大的商店，已經在西雅圖某處實驗較大店面的運作狀況，報導稱，雖然亞馬遜的無人結帳技術在小型商店中運作良好，但對於天花板較高、商品項目更多更繁雜的大型商店來說，就難以套用。