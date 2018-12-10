ESG成為投資新標準 投信獻策三大心法落實ESG投資

越來越多投資機構將 ESG 列為投資新標準，資產管理業開始重視 ESG 投資的重要性，但做法各異，安本標準投信建議，想要實踐 ESG 投資，可從三大心法入門，包括邀請專家加入團隊、投資後持續監督，且質化為主、量化為輔。

所謂的 ESG 是指，Environmental, Social and Corporate Governance，也就是環境、社會和公司治理原則，有越來越多的資產管理公司會將 ESG 納入投資審視標準之一，例如代操歐美部分基金時，客戶就會要求 ESG 相關的評估分析 。

心法一：ESG 專家融入投資團隊

安本投資管理亞洲區公司治理主管 David A Smith 表示，投資團隊在篩選投資標的前，就會與 ESG 團隊緊密合作，將 ESG 等相關面向完全融入投資流程。以安本為例，目前全球的投資團隊中都有 ESG 專家，觀察全球 ESG 的發展趨勢，並將相關資訊提供給投資團隊。



心法二：投資前展開對話 投資後持續監督



David A Smith 說，投資一家公司之前，投資團隊就會開始與該公司開啟對話與交流，了解整個公司的狀況，在執行投資決策，並且在投資後持續監控各 ESG 因子的表現。

David A Smith 指出，安本標準會集結各公司關注的 ESG 議題，並且分享給不同產業中的公司參考，讓他們知道如何在 ESG 的表現上做得更好，並進一步從其他產業學習。



心法三：質化為主 量化為輔



David A Smith 強調，量化指標只是提供大方向的準則，真正的重點則應該放在質性的探討和分析，透過 ESG 專家一次次的訪談與深入的對話，才能了解公司的發展策略和企業模式是否具有足夠的韌性。

