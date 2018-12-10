【華冠投顧】再破週四低點 結構關鍵續看9616

#盤勢分析

週五美股公佈的數據不如預期，美股大跌 558 點，影響亞股今天全面開低，台股也開低走低收跌百點，但是今天量能並未放大，同時 9616 並沒有跌破，雖然今天收破上週四大量低點，但是結構並未破壞，這邊還是有機會走弱勢反彈，這邊一樣留意若週四大量黑 K 高點站不回，短線都是空方時間，建議投資人若作多一定要嚴守停損，作空則不建議追空。

類股方面電子指數跌幅 1.44% 最重，且 OTC 電子更是大跌 1.85%，今天主要領跌族群是被動元件的 MLCC 類股，整體跌幅達到 6%，其中 2327 國巨與 2492 華新科都有 9% 的跌幅最慘烈，而矽晶圓龍頭 6488 環球晶今天雖然收紅 K 收下影線，但是月線也是跌破的且上週連五日法人站賣超融資則連增 5 天，留意投資人避開勿接刀，而今天的強勢族群則是 IC 基板相關的 3037 欣興與 6552 易華電都有 4% 漲幅，而 IC 基板大概是少數還在多頭勢裡的族群之一。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

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作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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