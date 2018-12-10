金像電今年營收將超越200億元大關 營運可望虧轉盈

金像電 (2368-TW) 第 4 季產能利用率仍維持 85% 高水準，由目前接單來看，今年確定是好年，營收將突破 200 億元大關，全年也可望較去年轉虧為盈，金像電今 (10) 日公布 11 月營收為 17.04 億元，月減 3.42%，年減 0.37%。金像電累計前 11 月營收為 190.07 億元，年增 8.6%。

金像電第 4 季以來各廠平均產能利用率仍維持 85% 水準，由接單估算，全年營收將較去年 191.66 億元成長 5-10%，一舉攻克 200 億元大關，創新高，明年也將站穩 200 億元。

金像電目前有包括台灣桃園、江蘇蘇州及常熟各廠，產能合計達 580 萬呎，目前以設備汰舊換新及去瓶頸為主，並沒有大幅擴充產能的規劃。

金像電今年前 3 季稅後純益為 2.03 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.38 元。

金像電隨著高層數伺服器板、基地台板及網通板接單走揚，原生產 NB 板的江蘇常熟一廠，逐步將產能轉而提供中低階的伺服器板及網通板，由今年前 3 季的產品應用別來看，包括資料儲存及伺服器板的應用占達 45%，其次為網通板 29%，NB 板則降到約 19% 的水準。

以近 9 年的金像電的營收資料來看，2010 年及 2011 年 NB 板均占金像電營收的 4 成之上，但由 2012 年降至 28% 並一路下滑到今年前 3 季的 19% 占比。取而代之的是伺服器板、基地台板及網通板的營收走揚，這兩大類別在今年前 3 季營收合計占比已達 74%。