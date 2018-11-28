金像電Q4稼動率維持85% 全年營收將突破200億元且轉盈

PCB 廠金像電 (2368-TW) 在第 4 季的各廠平均產能利用率仍維持 85% 的水準，同時，由目前金像電的接單來看，今年確定是一個好年，除營收將突破 200 億元大關之外，全年也可望較去年轉虧為盈。

金像電過去與瀚宇博德 (5469-TW) 並列台商兩大 NB 板生產廠，但在金像電對於包括高層數的伺服器板、基地台板及網通板接單走揚之後，原生產 NB 板的江蘇常熟一廠，逐步將產能轉而提供中低階的伺服器板及網通板，由今年前 3 季的產品應用別來看，包括資料儲存及伺服器板的應用占達 45%，其次為網通板 29%，NB 板則降到約 19% 的水準。

以近 9 年的金像電的營收資料來看，2010 年及 2011 年 NB 板均占金像電營收的 4 成之上，但由 2012 年降至 28% 並一路下滑到今年前 3 季的 19% 占比。取而代之的是伺服器板、基地台板及網通板的營收走揚，這兩大類別在今年前 3 季營收合計占比已達 74%。

金像電在第 4 季的各廠平均產能利用率仍維持 85% 的水準，而由接單估算，全年營收將較去年的 191.66 億元成長 5-10% 水準，一舉攻克 200 億元的營收大關，創新高。而明年營收也轉站穩 200 億元的水準。

金像電目前的兩岸包括台灣桃園、江蘇蘇州及常熟三地各廠合計產能達 580 萬呎，目前在以設備的汰舊換新及去瓶頸為主，並沒有大幅擴充產能的規劃。

金像電今年前 3 季的財報營收 155.34 億元，毛利率 14.4%，年增 4.84 個百分點，稅後純益為 2.03 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.38 元。