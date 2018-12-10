新光金連3虧跌回後段班 15家金控前11月賺逾3000億 全年挑戰創新高

15 家上市櫃金控 11 月獲利今 (10) 日全數出爐，由於全球金融市場擺脫 10 月的肅殺有所反彈，金控獲利也大多較前月成長，但仍有 5 家逆勢衰退，其中，新光金 (2888-TW) 為單月唯一虧損金控，且虧損擴大到超過 38 億元，而且已連續 3 個月虧損，使得該金控排名又掉回後段班。不過也因為金控今年上半年獲利亮眼奠下基礎，15 家金控合計前 11 月稅後純益已經突破 3000 億元，但要挑戰 2014 年的 3201 億元再創歷史新高要再拚一點。

富邦人壽 11 月虧損創今年最差 國泰金 11 月獲利靠銀行貢獻大

富邦金 (2881-TW) 自結 11 月稅後純益 6.2 億元，比起 10 月下滑，主要是富邦人壽 11 月稅後淨損 10.47 億元，創下人壽端今年最差單月表現，而造成人壽端單月淨損是因為投資收益減少及新台幣升值影響，但承保表現持續維持穩健，且富邦人壽累計前 11 月還是賺錢的，稅後純益 307.79 億元，較去年同期成長 3%。

且富邦金前 11 月表現依舊亮麗，前 11 月稅後純益 530.99 億元，較去年同期成長 5%，每股稅後純益 (EPS) 為 5.04 元，EPS 率先突破 5 元大關，今年每股獲利可望創十年霸紀錄。

國泰金 (2882-TW) 自結 11 月稅後純益 15.1 億元，較上月成長近 156%，但仍較去年同期衰退逾 51%。11 月金控獲利主要靠銀行，國泰世華銀單月貢獻 12.2 億元，另一獲利引擎國泰人壽雖然稅前還虧損 4.8 億元，所幸有部分所得稅利益回沖，讓單月稅後純益小賺 1.1 億元。國泰金累計 1-11 月稅後純益 567 億元，仍較去年同期 547.4 億元，成長了 3.58%，每股稅後純益為 4.34 元，穩居金控第二名。

兆豐證轉盈助攻兆豐金成長 台壽投資部位評價回升 11 月轉盈

兆豐金 (2886-TW) 自結 11 月稅後純益 20.61 億元，累計前 11 月稅後純益 265.84 億元，EPS 為 1.95 元。旗下兆豐銀 11 月在投資部位評價利益增加下，單月獲利貢獻 18 億餘元，較前月大幅成長四成，兆豐證券單月也轉虧為盈，使兆豐金獲利成長。

中信金 (2891-TW) 自結 11 月稅後純益 24.27 億元，較上月小幅成長，累計前 11 月稅後純益 359.62 億元，EPS 為 1.85 元。旗下中信銀 11 月稅後純益 20.88 億元，累計稅後純益 278.44 億元，年減 2.97%。台灣人壽則因全球金融市場較前月好轉，股票部位評價回升，所以 11 月稅後純益 2.82 億元，轉虧為盈，累計前 11 月稅後純益 97.3 億元，年減約 5.15%。

玉山金前 11 月續創歷年同期新高 台新銀行獲利月成長 47%

玉山金 (2884-TW) 自結單月稅後純益 13.5 億元，累計 1-11 月稅後純益 159.5 億元，較去年同期成長 14.6%，再創歷年同期新高，EPS 為 1.47 元。

主要子公司玉山銀行的跨境及數位平台帶動各項業務發展，利息收入、手續費及投資收入均穩健成長。

華南金 (2880-TW) 自結 11 月合併稅前純益為 10.64 億元、合併稅後純益為 9.26 億元；累計合併稅前純益 156.08 億元、合併稅後純益為 137.24 億元，每股稅後純益為 1.19 元，每股淨值為 15.05 元。

台新金 (2887-TW) 自結 11 月稅後純益 11.59 億元，較上月增加 3.89 億元。累計前 11 月稅後純益達 131.81 億元，年成長 4%，每股盈餘 (EPS)1.13 元。

其中，主要子公司台新銀行 11 月稅後盈餘 10.41 億元，較前月成長 47% ，是因為金融市場回升，投資收益較前月成長。累計前 11 月稅後盈餘 106.76 億元，年成長 3 %，各項收益皆較去年同期成長；另外，資產品質維持穩健，截至 11 月底逾放比 0.18 %，備抵呆帳覆蓋率 711.4 %。

新壽連 3 月皆虧逾 20 億元 開發金 11 月轉盈但中壽今年單月首虧

今年一度是獲利成長王的新光金，卻因新光人壽虧損持續擴大，11 月單月虧損高達 42.65 億元，已經是連續 3 個月出現虧損，且連續 3 個月虧損都超過 20 億元以上，也導致新壽原本前 10 月累計稅後淨利還有 125 億元，到 11 月份已經降到只剩下 82.8 億元。也拖累新光金控前 11 月稅後純益降到 128.57 億元，累計 EPS 只剩下 1.1 元，獲利排名掉到 11 名，再度列於金控獲利後段班。

永豐金控 (2890-TW) 自結 11 月單月稅後純益 7.49 億元，累計 1-11 月稅後純益 90.08 億元。其中主要子公司永豐銀行 11 月稅後純益 5.84 億元，累計 1-11 月稅後純益 90.52 億元；永豐金證券 11 月稅後純益 0.59 億元，累計 1-11 月稅後純益. 22 億元。

日盛金 (5820-TW) 自結 11 月獲利較前月衰退，主要受到日盛銀拖累，日盛銀 11 月獲利月衰退八成多，主因 11 月放款成長增加提存、以及投資操作上略有虧損，導致僅小賺 1800 萬元。日盛金 11 月合併稅後純益為 5500 萬元，前 11 月稅後純益 23.79 億元，累計 EPS 為 0.67 元。

開發金 (2883-TW) 擺脫虧損陰霾，自結 11 月稅後純益 8.18 億元，累計 1-11 月稅後純益 79.49 億元，每股稅後純益 0.55 元。

發言人張立人表示，全球金融市場持續有較大動盪，上月資本市場雖展現反彈走勢，成交量能仍較前月下滑。各子公司部分，凱基銀行 11 月主要獲利來自淨利息及手續費收入，但受到金融市場動盪壓縮交易操作空間，稅後損失 0.76 億元。

凱基證券因資本市場走勢回穩有助於投資收益表現，11 月稅後獲利 1.99 億元。中華開發資本 11 月受惠投資部位評價表現增長，稅後獲利 9.10 億元。中國人壽 11 月份稅後損失 2.46 億元，為今年首見單月虧損。

整體來說，多數金控 11 月受惠金融資產評價回升，獲利轉佳，統計前 11 月，已有 11 家金控累計 EPS 超過 1 元，包括：富邦金領先突破 5 元、國泰金突破 4 元，而兆豐金、中信金、元大金、玉山金、第一金、華南金、合庫金、台新金、新光金等累計 EPS 都已賺逾 1 元。

金控走過 10 月全球股災陰霾，加上由於上半年表現亮眼，奠定下好基礎，也讓 15 家金控前 11 月稅後純益合計賺超過 3000 億元、達到 3027.01 億元，今年只剩下最後一個月，金控全年獲利要挑戰 2014 年的 3201 億元再創歷史新高則要拚一點。