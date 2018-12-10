出貨旺季帶動 旭然11月及累計前11月營收創同期新高

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 11 月合併營收達 4616 萬元，改寫歷年同期新高記錄，年成長 23%。累計前 11 月合併營收達 4.43 億元，亦較去年同期成長 20%。旭然表示，受惠年底液體過濾設備與濾心、濾袋等耗材產品出貨旺季，尤其 11 月受惠一線半導體晶圓代工主要客戶大型過濾訂單拉貨需求，帶動 11 月台灣地區銷售表現較去年同期明顯成長 65%，占整體營收比重達 48% 水準。



另一方面，近年旭然持續致力於全球銷售區域擴張計劃，亦於今年首季與日本最大經銷通路合資成立旭然日本分公司，以期深化當地液體過濾應用商機，目前旗下自有品牌 Filtrafine 於全球各地共有 6 個分公司，其中，美國地區持續受惠食品飲料、化學等產業液體過濾產品訂單出貨仍持續站穩高檔水準，帶動旭然單月及累計前 11 月營收表現改寫歷年同期新高。



旭然指出，集團於 2016 年底雲科二廠加入生產行列，在擴大全球業務接單以提升新廠產能稼動率，積極爭取國際知名大型液體過濾設備訂單，有助於帶動後續濾心、濾袋等耗材需求，從今年以來累計營收表現皆保持雙位數成長動能。



此外，旭然亦同步積極優化生產作業流程，前三季整體毛利率表現亦回復 45% 表現，凸顯整體效益已逐步顯現。旭然於第四季計畫增加內部人員、組織建立，雖然初期產生管理費用的提升，但以未來集團客戶訂單需求與市場拓展，採取自有品牌 Filtrafine「區域擴張」、產品研發至生產銷售之「垂直整合」、以及發揮工業用 + 商用「全方位」過濾整合等三箭齊發策略，有望創造整體營運邁入下個成長階段。



旭然指出，從訂單出貨案源來看，半導體、電子、食品飲料及化學等主要客戶液體過濾訂單需求仍持續暢旺，整體訂單能見度長已達明年第一季，尤其旭然為全球過濾產業中少數擁有橫跨液體與氣體雙領域的高度專業技術門檻，定價則是國產價格，且近年來採取穩定維持產品售價策略，是市場中的高 CP 值 (性價比) 產品，隨著全球過濾市場目前於高階過濾市場已出現缺口、中低階過濾產品漸失價格優勢的情況下，旭然的產品力與技術力相形更具競爭優勢，有助於自有品牌擴大全球接單。